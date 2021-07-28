Deseos para MT5 - página 107
A veces no sé si estás bromeando o si hablas en serio. En realidad, el verde sobre negro es mucho más suave para los ojos que el negro sobre blanco.
Por favor, haga un botón en MetaEditor - traducir todas las referencias de clase a las funciones directamente en el código de EA en una forma compacta
Puede que sea "parco", pero no se nota nada.
Es difícil complacer a todo el mundo, aquí, por ejemplo, el fondo blanco, por el contrario, molesta a una persona, o más precisamente, "golpea las bolas".
¡О! MT4 ya lo tiene, ¡lo quiero en MT5!
(Voz del Cielo): "Hoy quieres spreads personalizados, mañana empezarás a exigir historia personalizada a la izquierda, barras de oferta y demanda, cotizaciones de tick y nivel 3 al final... Mereces morir, ya que claramente anhelas arruinar y llevar a un punto muerto todo el proyecto MT5 cuidadosamente diseñado, que finalmente ha logrado una entrega de cotizaciones impecable y totalmente automatizada directamente desde el broker a la terminal del trader con el spread más preciso prescrito en cada barra de cada minuto de historia......!!....."
Es broma, yo también quiero uno.
Puede que sea "suave", pero no se nota nada en ella.
Una sugerencia para el MetaEditor - al editar el código, debería mostrarse el nombre de la función en la que se realiza la edición.
Es decir: Hay una función, que en el MetaEditor tiene el tamaño de varias pantallas. Al editar esta función, no verá el nombre de esta función en el medio o al final. Entonces, ¿es posible hacer alguna pista sobre el nombre de la función que se está editando?
+1
Esto se llama navegación por el código. La aplicación se puede encontrar en el mismo MS.