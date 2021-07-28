Deseos para MT5 - página 114
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Es extraño, a mí me funciona. He pulsado Alt+G en la llamada a la función y he saltado a la definición de la función, luego he pulsado Ctrl+- y he vuelto a saltar.
¡Oh! ¡El cambio"Ctrl" +"-" vuelve a funcionar!
...Queda por pedir que dicha funcionalidad se destaque en el editor.
Puedes añadir botones a la barra de herramientas:
Eliminar las pestañas del panel de Herramientas: Noticias, Correo, Calendario, Empresa, Mercado, Señales, Artículos, Biblioteca; o dar la posibilidad de personalizar la visualización de las pestañas. El panel de Herramientas es para trabajar y está muy sobrecargado de pestañas innecesarias. Haga el ajuste - líneas de oferta y demanda con un rayo, no una línea horizontal (sobrecarga el gráfico si hay muchos objetos en el gráfico).
¡Secundado!
y hacer que los botones inútiles de chat y logros sean conmutables