Vitalie Postolache:
Es extraño, a mí me funciona. He pulsado Alt+G en la llamada a la función y he saltado a la definición de la función, luego he pulsado Ctrl+- y he vuelto a saltar.
¡О! ¡"Ctrl +"-" saltando hacia atrás funciona! Genial. Así que la pregunta está fuera de la mesa. Queda por pedir que dicha funcionalidad se destaque en el editor.
 
Karputov Vladimir:
¡Oh! ¡El cambio"Ctrl" +"-" vuelve a funcionar!
Menú principal > Ver > Últimas dos opciones.
 
Karputov Vladimir:
...Queda por pedir que dicha funcionalidad se destaque en el editor.

Puedes añadir botones a la barra de herramientas:


 
Buenas tardes, me gustaría poder alternar con la tecla de acceso directo el marco de arriba abajo. Sería muy conveniente. Por ejemplo ctrl z abajo el marco, ctrlx arriba. O algo más. Gracias
 
¡Hola!
Estoy usando MetaTrader para iOS.

¿Cuándo arreglarán los errores?

  1. Los datos de OHLC están desapareciendo. Si cambio a cualquier otra aplicación en mi teléfono y luego vuelvo a MT4, la ventana de datos OHLC desaparece. ¡No puedes ver este fallo! ¿Quizá sus probadores se pongan a trabajar y solucionen ya este problema? ADJUNTO UNA CAPTURA DE PANTALLA.
  2. Cuando cambio de un marco temporal superior a uno inferior, aparece una ventana azul sugiriendo cambiar a otra fecha con el mismo precio. ¿Por qué lo necesito? ¿Por qué lo necesito? ¿Por qué no puedo apagar esta ventana? ¡¡¡Estoy harto, para ser honesto!!! AQUÍ HAY UNA CAPTURA DE PANTALLA.
 
añadir la ordenación radix como conjunto estándar a la ordenación rápida
 
Eliminar las siguientes pestañas del panel de Herramientas: Noticias, Correo, Calendario, Empresa, Mercado, Señales, Artículos, Biblioteca; o dar la posibilidad de personalizar la visualización de las pestañas. El panel de Herramientas es para trabajar y está muy sobrecargado de pestañas innecesarias. Haga el ajuste - líneas de oferta y demanda con un rayo en lugar de una línea horizontal (sobrecarga el gráfico si hay muchos objetos en el gráfico).
 
WinProject:
Eliminar las pestañas del panel de Herramientas: Noticias, Correo, Calendario, Empresa, Mercado, Señales, Artículos, Biblioteca; o dar la posibilidad de personalizar la visualización de las pestañas. El panel de Herramientas es para trabajar y está muy sobrecargado de pestañas innecesarias. Haga el ajuste - líneas de oferta y demanda con un rayo, no una línea horizontal (sobrecarga el gráfico si hay muchos objetos en el gráfico).

¡Secundado!

y hacer que los botones inútiles de chat y logros sean conmutables

 
y también hace tiempo que se deberían hacer niveles de rejilla por niveles circulares como en todos los terminales
 
Queridos desarrolladores Por favor, haga posible la conexión a través del terminal web a las cuentas con autorización ampliada utilizando el certificado SSL.
