Renat Fatkhullin, 2020.12.02 09:49

Estamos trabajando en un nuevo probador de estrategias multihilo, que será mucho más eficiente en cuanto a recursos que el actual.

 

He estado pensando recientemente.

¿Existe alguna solución para probar una carpeta de Asesores Expertos con parámetros previamente establecidos en uno o varios botones?

Y no obtener el resultado total de la cartera. Y no el resultado total de cada Asesor Experto por separado. Para entender lo que ha sucedido recientemente en el historial/reporte de operaciones de cada Asesor Experto.

Según tengo entendido, ahora hay que iniciar cada estrategia por separado en el Probador de Estrategias

 
Si ejecuta un EA vacío en el Probador. 
void OnInit() {}

¿en qué gasta los recursos el probador cuando llega una nueva garrapata?

Parece que sólo debería haber un bucle for en los ticks.

 

Es muy común mirar la Muestra y Fuera de la Muestra en un gráfico de una sola pasada cuando se analiza un TS (modelos de aprendizaje automático).

Para entender dónde está el OOS en dicho gráfico, hay que pasar el ratón por encima y buscar la fecha en la información sobre herramientas.


Después de eso se empieza a entender dónde está este OOS.

Así que cada vez tienes que mover el ratón y buscarlo, etc.


Propongo añadir una función.

void TesterGraphLabel( const datetime LabelTime, const string Description ); // На графике одиночного прохода ставится соответствующая метка.

Con guardar la etiqueta en un archivo tst.


Esto facilitaría el trabajo con OOS y otros casos.

Cadena de búsqueda: Uluchshenie 035.
 
fxsaber:

Sugiero añadir una función TesterGraphLabel

Piensa un paso más allá y añade la posibilidad de dibujar en un gráfico de prueba, como en un lienzo.

Habrá líneas y etiquetas de texto y todo lo que quieras.

Sólo hay que dibujar "en el fondo" para no pintar sobre la equidad con el equilibrio.

 
Andrey Khatimlianskii:

Piensa un paso más allá y añade la posibilidad de dibujar en el gráfico de un probador, como en un kanvas.

Debe almacenarse en un archivo tst. Por lo tanto, el kanvas no es adecuado.
 
fxsaber:

Buena idea. Preferiblemente no 1 punto, pero se pueden ahorrar muchos. El OOS se fabrica a veces en 2 piezas: una normal y otra de control.
Y también hay un avance rodado. Puede marcar todos los pasos en un gráfico.
 
Hola, tengo una pregunta, al probar los EAs, los indicadores no aparecen en el probador, incluso después de llamar a ChartIndicatorAdd, ¿cuál podría ser el problema?
He visto menos ticks en el probador de estrategias sin visualización.

¿Puede alguien decirme por qué ocurre esto?

Hay más ticks en el modo visual.

 
jaffer wilson:

He visto menos ticks en el probador de estrategias sin visualización.

¿Puede alguien decirme por qué ocurre esto?

Hay más ticks en el modo visual.

Tal vez esto ayude a https://www.mql5.com/ru/forum/371894
