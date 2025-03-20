Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 23
El comprobador se ha detenido porque OnInit devuelve un código distinto de cero
Por eso no hay estadísticas.
Gracias, le mantendré informado. Es interesante que los gráficos se sigan construyendo con las operaciones realizadas.
Los agentes sobrecargan la memoria al intentar pasar por el mexicano y no hacer nada, y su cuenta de tareas no hace más que crecer. Los registros muestran los siguientes errores:
Hay que mirar los registros de los agentes.
El error 14 significa un precio de oferta cero para esta herramienta. Es decir, hay una barra izquierda en el historial
PS Es mejor hacer una sola prueba. Entonces es seguro que el error llegará al registro del agente probador. Cuando se optimiza, los errores sólo se muestran hasta que finaliza OnInit
El icono del grupo desaparece cuando se cierran todos, la opción de seleccionar un parámetro para la optimización desaparece.
Gran petición de no cambiar los parámetros de entrada del EA, que no están fijados en el portapapeles.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Bibliotecas: MultiTester
fxsaber, 2019.11.06 11:24
Cuando se mira un gran número de cachés de optimización después de una ejecución de multitester, se hace lo mismo.
La mayor parte del tiempo se dedica al paso 2. Esto suele dar lugar a errores. Nos gustaría semiautomatizar. ¡Y hay una solución!
Copie este texto en el portapapeles.
A continuación, sólo tienes que pulsar CTRL+V en la pestaña Configuración. Esto desactivará automáticamente la optimización y establecerá la fecha correcta.
ZZY tenía prisa por emocionarse. Los parámetros de entrada de EA se restablecen por defecto con este buffer.
Sí. Corregir el comportamiento.
PS El comportamiento descrito no es reproducible. Si no hay una sección [TesterInputs] en el texto insertado, la pestaña de configuración del Asesor Experto no se toca en absoluto
Gracias.
Asesor experto
Reproducción
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Características del lenguaje mql5, consejos y trucos
fxsaber, 2019.11.06 16:57
A veces, en la optimización genética, los primeros miles de pases son suficientes para entender más o menos el resultado.
Cuando se ejecutan automáticamente muchas optimizaciones, se quiere que todo funcione más rápido. Por eso necesitaremos un mecanismo para interrumpir la optimización.
Aplicación.
Asesor
