2. este formato no es nada cómodo, sobre todo si hay que cambiar algo en el rango. Simplemente guardo los ajustes y luego los leo en voz alta - es realmente rápido y conveniente
3. ¿Por qué optimizar los asesores expertos en el mercado? El autor del Asesor Experto debe hacerlo.
Espera, un EA es un producto terminado. Su autor debería saber mejor que los usuarios cómo funciona.
Para mí, como usuario, ¿por qué iba a comprar/alquilar un producto que aún necesita ser puesto a punto, y sin la debida formación y conocimiento de los algoritmos de su funcionamiento?
Quizá estemos hablando de cosas diferentes, pero el producto debe estar listo para funcionar. ¿No compras un coche en el que también tienes que poner a punto el motor, el firmware de la caja de cambios, etc.? Lo mismo ocurre con el Asesor Experto: debería funcionar de forma inmediata.
Gracias, su punto es claro.
¿Entiendo correctamente que al reiniciar el AG se añaden sus pases al archivo opt existente?
¡Muchas gracias por el gran ejemplo! Un montón de cosas útiles.
Colocas tus espejos, tu asiento, ¿no es así? Y lo que es peor, se llena de gasolina, aceite según las necesidades y otros líquidos técnicos. Y creo que incluso se limpia el cenicero cuando está lleno. )))
