Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 20

Nuevo comentario
 
Andrey Pogoreltsev:

2. este formato no es nada cómodo, sobre todo si hay que cambiar algo en el rango. Simplemente guardo los ajustes y luego los leo en voz alta - es realmente rápido y conveniente

Hay un rango por defecto y otro definido por el usuario. El segundo es el comportamiento por defecto. Por defecto - se obtiene rápidamente el rango que el autor ha establecido.

3. ¿Por qué optimizar los asesores expertos en el mercado? El autor del Asesor Experto debe hacerlo.

No, no debería.

 
fxsaber:

Hay un rango por defecto y un rango definido por el usuario. El segundo es el comportamiento por defecto. Por defecto se obtiene rápidamente el rango que el autor ha establecido.

No debería.

Espera, un EA es un producto terminado. Su autor debería saber mejor que los usuarios cómo funciona.

Para mí, como usuario, ¿por qué iba a comprar/alquilar un producto que aún necesita ser puesto a punto, y sin la debida formación y conocimiento de los algoritmos de su funcionamiento?

Quizá estemos hablando de cosas diferentes, pero el producto debe estar listo para funcionar. ¿No compras un coche en el que también tienes que poner a punto el motor, el firmware de la caja de cambios, etc.? Lo mismo ocurre con el Asesor Experto: debería funcionar de forma inmediata.

 
Andrey Pogoreltsev:

Gracias, su punto es claro.

 

Vea cómo manejar correctamente los archivos *.set:


Estos ajustes predefinidos están disponibles en el menú contextual de los ajustes del comprobador.

Archivos adjuntos:
Math_3D.zip  885 kb
 
fxsaber:
¿Entiendo correctamente que al reiniciar el AG se añaden sus pases al archivo opt existente?
Sí.
 
MetaQuotes Software Corp.:

Mira cómo manejar correctamente los archivos *.set:

Estos ajustes predefinidos están disponibles en el menú contextual de los ajustes del comprobador.

¡Muchas gracias por el gran ejemplo! Un montón de cosas útiles.

 
Es la primera vez que me encuentro con una situación así. Después de la tarea de optimización (casi siempre lo hago a través de MultiTester) se desactivan todas las columnas (excepto los parámetros de entrada) de la columna de optimización: rentabilidad, factor de beneficio, expectativa de madurez, etc.
 
Andrey Pogoreltsev:

Espera, un EA es un producto terminado. Su autor debería saber mejor que los usuarios cómo funciona.

Por ejemplo, como usuario, ¿por qué iba a comprar/alquilar un producto que aún necesita ser puesto a punto, y sin una formación y conocimiento adecuados de sus algoritmos?

Quizá estemos hablando de cosas diferentes, pero el producto debe estar listo para funcionar. ¿No compras un coche en el que también tienes que poner a punto el motor, el firmware de la caja de cambios, etc.? Lo mismo ocurre con el Asesor Experto: debería funcionar de forma inmediata.

Colocas tus espejos, tu asiento, ¿no es así? Y lo que es peor, se llena de gasolina, aceite según las necesidades y otros líquidos técnicos. Y creo que incluso se limpia el cenicero cuando está lleno. )))

 
Dmitiry Ananiev:

Bueno, ajustas los espejos, el asiento, ¿no? Y lo que es peor, se llena de gasolina, aceite según sea necesario y otros líquidos técnicos. Y creo que incluso se limpia el cenicero cuando está lleno. )))

Es cosmético. La optimización del asesor sobre la historia es una revisión importante. Pero sugiero que cerremos el tema, a cada uno lo suyo:)
 
Nueva versión 2190: Además de los gráficos de optimización en la ventana principal, ¡ahora hay una visualización forzada cuando se inician pases individuales desde la tabla de resultados! La optimización ya no es aburrida.
1...131415161718192021222324252627...84
Nuevo comentario