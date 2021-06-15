¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 62
A día de hoy, el servicio de señales tiene este aspecto:
Una curiosa metáfora.
¿Qué significa? (para los que no son inteligentes)
Tu post es sincero e interesante.
No hay respuestas a las preguntas que ha planteado, salvo dos: "El mundo no es perfecto" y "No es oro todo lo que reluce".
Aforismos bien elegidos)))) Mi opinión es que el Forex es un casino al 100% y el 5% de los operadores con éxito son simplemente afortunados)))
Pero cuanto más me meto en esta CIENCIA de las matemáticas, la psicología y todo eso, creo que los comerciantes experimentados, mientras se trabaja de forma conservadora, puede mostrar de forma estable incluso 5-10% de rendimiento por mes en una cuenta de $ 500 y todavía ganar decenas de miles en los suscriptores. ¿No es así? ¿Dónde está el problema entonces?
Por cierto, la comunicación con los abonados desempeña un papel muy importante en la captación de clientes de la señal.
La gente vierte tanto dinero aquí,New York City Capital(todavía el primero en la parte superior) tenía aproximadamente 1000 suscriptores y 5000000 millones de dólares de dinero de los suscriptores, sólo en el promedio por un suscriptor 5000 $, probablemente no menos de la mitad de ellos 500 $, por lo tanto, la gente se conectan de 10000 $ a incluso no sé... Una persona que confía en una señal de 50000 dólares, por ejemplo, no puede ser un árbol en absoluto.
Marcha loca
... Creo que los traders experimentados, trabajando de forma conservadora, pueden mostrar de forma estable una rentabilidad del 5-10% al mes en una cuenta de 500 dólares y al mismo tiempo hacer decenas de miles de suscriptores. ¿No es así? ¿Cuál es el problema?
La respuesta es muy sencilla, y se encuentra en la clasificación y en la cima.
Por ejemplo, hay una cuenta en el servicio de señales, que rinde sistemáticamente más del 10% al mes, el drawdown es del 10-30% y en seis meses ha "crecido" sólo un 90%.
Una señal así no tiene ninguna posibilidad de ser incluida ni siquiera en el top 5.
Y mira tu señal, a la que estás suscrito -- 100 dólares de inicio en ECN, aceleración del depósito de scalping, una ganancia de 4000%.
O ex líder - empezar con 1 dólar en la cuenta de centavos, la acumulación de depósitos.
Y así sucesivamente, el esquema es muy simple.
Un comerciante, que se preocupa por su propia cuenta, pero no por los suscriptores - no tiene ninguna posibilidad de estar en el TOP y conseguir suscriptores.
p.d. Todo esto es mi opinión privada.
Es un gato que es un simio. Se inscribió en la señal y duerme.
Y yo que pensaba que este gato era el proveedor que abrió la señal, puso en marcha el búho y está dormido.
Definitivamente no es un proveedor, ya que no duermen. Por lo visto, no tienes experiencia y sólo ves una cara de la moneda.
No sé si te refieres a los que operan sólo manualmente, o a los que no pueden dormir por el sentido de la responsabilidad o la emoción de los altos beneficios.
Muy rara vez alguien comercia con robots en las señales. Y esto es evidente en la historia de la señal.
Cuando las señales muestran que esta posición ha sido fijada manualmente o por un Asesor Experto, será obvio que casi nadie opera con un robot.
Pero el problema no es ese, sino que muchos abonados hacen muchas preguntas tontas.
Por ejemplo, uno de ellos escribió indignado: "¿Por qué se envía la señal tan tarde?
O alguien escribe todos los días y me ruega que aumente mi rentabilidad. O alguien escribe que eres un tramposo y un estafador.
Imagina que cada día llegan más y más nuevos suscriptores.