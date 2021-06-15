¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 60
¡Buen foro, muy interesante!
Así es, hay que tener envidia de la gente buena ))
Y puedes publicar gatos, muy útil.
Así es, hay que envidiar a la gente buena )))
Y también puedes postear gatos, es un hilo muy útil.
Quizás en mi próxima vida no me importaría ser un gato feliz y rico como ese.
Los gatos son los dueños de la vida, no los que te traen comida y dinero, a juzgar por la foto es así.
Y también puedes publicar gatos, un hilo muy útil.
Así es... sólo gatos y zorros... como en los clásicos: el gato Basilio y la zorra Alicia.
Como Hazanov ha contado en su momento en una de las humoradas: "El quórum está intacto. Dijo el Lobo Pichón, cerrando la puerta del redil.
Una cosa que no entiendo es por qué sentarse en una señal si está dando pérdidas.
O hay 1.000 imbéciles, o ese 1.000 sigue obteniendo beneficios.
No sé qué hacer con él - una de las críticas:
hay algo en ella... una de las críticas:
y hay algo sobre ello... una de las críticas:
¿Necesitas un nuevo hilo? "¿Cómo vaciar los depósitos sin perder abonados?" ))))
Así que hay 1000 imbéciles después de todo )
Por cierto, hay más de una reseña similar por ahí; ésta es sólo la última que he publicado
Por lo visto a alguien no le enseñaron de pequeño que los milagros no ocurren y que una calabaza en un carruaje no suele convertirse en un carruaje de medianoche ))
sólo al revés... un carruaje a medianoche se convierte en una calabaza.
Creo que mucha gente disfrutará viéndola, incluso por segunda vez:
-- haciendo pérdidas, no contento con la señal, pero pidiendo un descuento para el próximo mes
Psicología del comercio, primera clase.
Todos sobreviven a la reducción y esperan recuperarse.
No se apuntan a señales así, sin más.