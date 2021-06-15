¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 60

Nuevo comentario
 
¡Buena rama, muy interesante!
 
Yuriy Zaytsev:
¡Buen foro, muy interesante!

Así es, hay que tener envidia de la gente buena ))

Y puedes publicar gatos, muy útil.


 
Sergey Basov:

Así es, hay que envidiar a la gente buena )))

Y también puedes postear gatos, es un hilo muy útil.

Quizás en mi próxima vida no me importaría ser un gato feliz y rico como ese.

Los gatos son los dueños de la vida, no los que te traen comida y dinero, a juzgar por la foto es así.

 
Sergey Basov:

Y también puedes publicar gatos, un hilo muy útil.


Así es... sólo gatos y zorros... como en los clásicos: el gato Basilio y la zorra Alicia.

Como Hazanov ha contado en su momento en una de las humoradas: "El quórum está intacto. Dijo el Lobo Pichón, cerrando la puerta del redil.


 
Alexandr Bryzgalov:

Una cosa que no entiendo es por qué sentarse en una señal si está dando pérdidas.

O hay 1.000 imbéciles, o ese 1.000 sigue obteniendo beneficios.


No sé qué hacer con él - una de las críticas:

-430 dólares este mes en pérdidas
-30 dólares por un montón de excusas y un servicio de señales de prueba de estrategias sin previo aviso
nos merecemos un descuento para abril debido a su pobre rendimiento este mes...

-430 dólares este mes en pérdidas
-30 dólares por un montón de excusas.
nos merecemos un descuento para abril debido a su mal desempeño este mes ...

-- tienen pérdidas, no están contentos con la señal pero quieren un descuento para el próximo mes
 
Andrey F. Zelinsky:


hay algo en ella... una de las críticas:

-430 dólares este mes en pérdidas
-30 dólares por un montón de excusas y un servicio de señales de prueba de estrategias sin previo aviso
nos merecemos un descuento para abril debido a su pobre rendimiento este mes...

-430 dólares este mes en pérdidas
-30 dólares por un montón de excusas.
nos merecemos un descuento para abril debido a su pobre rendimiento este mes...

-- tienen pérdidas, no están contentos con la señal, pero quieren un descuento para el próximo mes
Así que supongo que soy 1000 imbéciles después de todo).
 
Andrey F. Zelinsky:


y hay algo sobre ello... una de las críticas:

-430 dólares este mes en pérdidas
-30 dólares por un montón de excusas y un servicio de señales de prueba de estrategias sin previo aviso
nos merecemos un descuento para abril debido a su pobre rendimiento este mes...

-430 dólares este mes en pérdidas
-30 dólares por un montón de excusas.
nos merecemos un descuento para abril debido a su pobre rendimiento este mes...

-- no están contentos con la señal, pero quieren un descuento para el próximo mes

¿Necesitas un nuevo hilo? "¿Cómo vaciar los depósitos sin perder abonados?" ))))
 
Alexandr Bryzgalov:
Así que hay 1000 imbéciles después de todo )

Por cierto, hay más de una reseña similar por ahí; ésta es sólo la última que he publicado
 
Sergey Basov:

Por lo visto a alguien no le enseñaron de pequeño que los milagros no ocurren y que una calabaza en un carruaje no suele convertirse en un carruaje de medianoche ))

sólo al revés... un carruaje a medianoche se convierte en una calabaza.

Creo que mucha gente disfrutará viéndola, incluso por segunda vez:


 
Andrey F. Zelinsky:

-- haciendo pérdidas, no contento con la señal, pero pidiendo un descuento para el próximo mes

Psicología del comercio, primera clase.

Todos sobreviven a la reducción y esperan recuperarse.

No se apuntan a señales así, sin más.

1...535455565758596061626364656667...230
Nuevo comentario