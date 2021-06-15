¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 59
Si nos fijamos en el mercado de divisas, para mucha gente no es rentable.
Sin embargo, no hay menos gente que quiera probar suerte, el flujo es interminable.
Porque muchos se toman el Forex como un juego, y como sabes en el casino no hay menos jugadores)
Es totalmente comprensible que la gente vea el mercado de divisas y los mercados financieros en general como un juego. Pero la sola idea de sacar provecho de ello me enferma. Esto es como los adivinos que ganan dinero con la pena de otras personas.
¿Qué pena? Si la gente tiene dinero extra que no le importa gastar, ¿es una pena? No lo están sacando de tu bolsillo, ¿verdad? Eso no es motivo para juzgar.
La pena es para la gente que invierte su último dinero en ella. Los he conocido.
¿De dónde sacan el dinero si no tienen mente? ¿Herencia? ¿Robado? ¿Un préstamo? No hay piedad para ellos)))
Se lo ha ganado) ¿Lástima?
No, no es una pena, ganarán más (:
Y se perderán más).
Algunos pierden, otros encuentran).
eres asqueroso. ugh.
Me gusta la foto.
En todo caso, no para ti)