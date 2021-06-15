¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 59

Alexandr Bryzgalov:

Si nos fijamos en el mercado de divisas, para mucha gente no es rentable.

Sin embargo, no hay menos gente que quiera probar suerte, el flujo es interminable.



Porque muchos se toman el Forex como un juego, y como sabes en el casino no hay menos jugadores)
 
Es perfectamente comprensible que la gente vea el forex y los mercados financieros en general como un juego. Pero incluso la idea de beneficiarse de ello me pone enfermo. Es como los adivinos que se aprovechan del dolor ajeno.
 
Andrey Dik:
¿Qué pena? Si la gente tiene dinero extra que no le importa gastar, ¿es una pena? No lo están sacando de tu bolsillo, ¿verdad? Eso no es motivo para juzgar.
 
Vitalie Postolache:

La pena es para la gente que invierte su último dinero en ella. Los he conocido.
 
Alexandr Saprykin:

¿De dónde sacan el dinero si no tienen mente? ¿Herencia? ¿Robado? ¿Un préstamo? No hay piedad para ellos)))
 
Vitalie Postolache:

Se lo ha ganado) ¿Lástima?
 
Alexandr Saprykin:

No, no es una pena, ganarán más (:
 
Vitalie Postolache:

Y se perderán más).

Algunos pierden, otros encuentran).

 
Vitalie Postolache:

eres asqueroso. ugh.
 
Andrey Dik:
Mea sobre ti.

Me gusta la foto.

En todo caso, no para ti)

