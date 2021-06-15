¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 64
Tienes un "día de admiración" con los ojos cerrados.
En el siguiente hilo estás admirando la gran habilidad y cualificación del desarrollador, sin haber visto nada de su trabajo y, en general, sin tener ni idea de a qué nivel escribe.
Aquí lo admiras, pero no has decidido qué admiras.
Para admirar hay que conocer la "cocina".
Por lo tanto, por la señal - la estrategia es clara para todos nosotros - overbetweening, ir en contra de la tendencia, la vida está predeterminado por el primer movimiento fuerte "en la dirección equivocada" - tal estrategia no es nuevo, pero no es mediocre tampoco.
Dicha estrategia "dibuja" perfectamente las curvas de crecimiento atractivas, el equilibrio, el número de operaciones positivas y otros parámetros de la señal que contribuyen a su posicionamiento exitoso en la clasificación de las señales.
Por lo tanto, la elección de la estrategia para el servicio de señales es acertada.
Pero al mismo tiempo, el posicionamiento de la señal, no sabemos cómo es en la realidad.
No entiendo, Andrés, lo que no te gusta mi admiración por el intérprete que tiene más de 900 obras realizadas, también no entiendo por qué no admiro la señal (como proyecto), que ganó en gran medida más que muchos de los aquí presentes ...
P.S. A ti, por cierto, también te admiro... Y, como desarrollador, en mi ranking personal estabas en el primer lugar, hasta que vi aNikolay Ivanov
Para mí,no es un criterio menos importante,exactamente el número de trabajos realizados y la media de las reseñas,ya que es una consecuencia del atractivo del artista desde muchos puntos de vista.Pocas personas irán al artista si él,perdón,un ciervo ...
Y obviemos el "efecto multitud"... no todos, como los corderos corren hacia donde todos lo hacen) diré lo mismo de la señal...
Sí, no todo el mundo. Si se toma como base la conclusión del principio "80/20" de Paretto, sólo el 20% no corre.
Si duda de que la gran mayoría está corriendo hacia la cima, un servicio de señales es adecuado para este análisis.
La cantidad siempre supera a la calidad.
Por lo tanto, para evaluar el nivel del proveedor de señales como trader, siempre hay que fijarse en su estrategia.
Para estimar el nivel de un desarrollador, como desarrollador profesional, siempre debes mirar su código y analizar la funcionalidad.
Los suscriptores lo estiman por indicadores externos - y los feedbacks lo demuestran - ayer el precio se movió en una dirección equivocada, y el comerciante no es bueno, hoy se movió en la dirección correcta, y el comerciante es el mejor.
Los clientes son juzgados por indicadores externos también - un Asesor Experto creado en una hora es el mejor desarrollador. Si le preguntas al cliente por la calidad del código, te responderá que no es bueno o que probablemente lo sea.
P.D. ¿Por qué las principales quejas sobre TOP son que se basa principalmente en indicadores cuantitativos? Porque los implicados lo entienden: la calidad y la cantidad no son compatibles y hay que elegir: o la calidad y que te importe una mierda el TOP, o la cantidad y el TOP. La razón de este enfoque es que los indicadores cualitativos son difíciles de formalizar. Y para la evaluación cualitativa hay revisiones y otras evaluaciones. Pero desgraciadamente no se reflejan en el TOP.
Por qué muchas personas, lejos de ser estúpidas, no pueden ser un equipo.
Si prestas atención, se burlan constantemente el uno del otro, trolean, aunque esencialmente están sentados en la misma trinchera, pero al mismo tiempo se las arreglan para mear en las balas del otro.
Pongo la munición en mis favoritos) Puede que no haya un solo equipo en forex. Todos son competidores y la mayoría se envidian entre sí.
Por cierto, Yura, yo tampoco conocía la posibilidad de ver las operaciones en señales, supongo que no me interesaba lo suficiente. Por alguna razón sólo se muestra en EURGBP. No he entrado en este foro desde hace una semana, acabo de llegar a estos mensajes. No sé por qué sólo aparece en un símbolo.
Si alguien lo sabe, que me conteste también plz. Si lo entiendo, se muestra con gran retraso y sobre pares en los que hubo máximos tratos...
y hay algo sobre ello... una de las críticas:
-430 dólares este mes en pérdidas
-30 dólares por un montón de excusas y un servicio de señales de prueba de estrategias sin previo aviso
nos merecemos un descuento para abril debido a su pobre rendimiento este mes...
Quiero saber cómo conseguir un descuento. Me da pereza leer las normas, pero antes sólo se podía aumentar el precio de la suscripción. No hay manera de hacer un descuento personal por las señales. ¿O me he perdido algo?
No hay duda: el ISP sabe que su proyecto puede cerrarse en cualquier momento debido a una congelación, y no se arrepentirá en absoluto de ello.
El proyecto tiene éxito. Lo ha conseguido. El tiempo de vida no importa.
No hay ninguna diferencia para ti. Pero para el proveedor, ¿por qué debería hacerlo? Está ganando mucho dinero con ello y sin duda quiere seguir haciéndolo. Lo tienes todo mezclado en tu cabeza.
Me pregunto cómo se puede conseguir un descuento. Me da pereza leer las normas, pero antes sólo era posible aumentar el precio de la suscripción. No creo que sea posible obtener el descuento personal por señales. ¿O quizás me he perdido algo?
No se puede hacer a través del sitio web.
No hay ninguna diferencia para ti. Pero para el proveedor, ¿por qué debería hacerlo? Está ganando mucho dinero con ello y sin duda quiere seguir haciéndolo. Lo tienes todo mezclado en tu cabeza.
Todo es muy sencillo y la respuesta es obvia. Es muy fácil y sencillo, la respuesta es obvia.
Las últimas semanas de negociación en su cuenta han dejado algunos puntos bastante claros:
-- reveló su estrategia de trading: ir en contra de la tendencia, sentarse -- esta misma estrategia le permite mantener una curva de balance y crecimiento plana y un alto % de operaciones positivas -- no sólo eso, sino que aparentemente, no tiene y nunca ha tenido ninguna otra estrategia de trading
-- el potencial de su estrategia es de un 10% de beneficio al mes -- ir demasiado es una reducción frecuente y dramática
-- Su pérdida del 10% es sólo de 300-400 pips sin pérdida -- lo que para el euro, la libra y el euro/libra (pares con los que opera) no es un problema, porque las cotizaciones de estos pares están en mínimos históricos.
Si en una situación así, cuando hunda su cuenta, tiene garantizado arrancarse los pelos, sólo será mejor para sus potenciales suscriptores.
Pero no lo hará y en caso de una inevitable pérdida de su cuenta no dirá nada más que: "Eh. Buen paseo". Para el público generará algo como: "VC ha vaciado mi cuenta", y ofrecerá suscribirse a su PAMM o a su nueva cuenta.
He puesto las viñetas en mi frase favorita)) No puede haber un solo equipo en forex. Todos son competidores, la mayoría se envidian entre sí.
Por cierto, Yura, yo tampoco conocía la posibilidad de ver las operaciones por señales, supongo que no me interesó lo suficiente. Por alguna razón sólo se muestra en EURGBP. Llevo una semana sin entrar en el foro, acabo de llegar a estos mensajes. No sé por qué sólo aparece en un símbolo.
Si alguien lo sabe, que me conteste también plz. Tengo entendido que se muestra con un gran retraso y en el par con el máximo de operaciones?
¿hay algún otro símbolo en la visión general del mercado?
Por supuesto, no es mi primer día en el mercado de divisas. Todo lo que se negocia en esta señal, todo está ahí. Según tengo entendido, se muestran las ofertas con un desfase de 2 semanas.