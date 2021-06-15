¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 49
Lee con paciencia todo el hilo. Por lo tanto, añadiré mis cinco centavos.
Si alguien no está satisfecho con la clasificación que calcula el MQ, ¿qué le impide desarrollar su propio método de cálculo y promoverlo? El vuelo de tu imaginación no estará limitado por nada. En las estadísticas presentadas sobre las señales IMHO toda la información sobre la que se puede sacar conclusiones alternativas. Que haya muchas valoraciones buenas y diferentes.... Si alguien es bueno en la codificación, aquí hay una idea de trabajo para desarrollar un programa que analizará los datos y la salida de su calificación. Por cierto, el algoritmo de calificación puede hacerse flexible, con parámetros personalizables...
Por ejemplo, me gustaría instalar un programa de este tipo, como StockScreener, pero con funciones de búsqueda y análisis más avanzadas que en el filtro estándar del sitio.
Se habla de "maestro de la cerradura" cuando se utilizan cerraduras para eliminar los cuelgues. En su caso, sin embargo, sólo espera que el precio vuelva a subir. Ni siquiera hace la media (como resulta). Es decir, no es más que un "milagro" lo que lo mantiene "a flote". Y utiliza lotes (si se puede llamar así en su caso) para aumentar el depósito. Sin embargo, a menudo cierra las órdenes suspendidas - probablemente, esto se llama el "maestro de los lotes" en su caso.
Correcto, no hay media y no hay lotes. Sí, la operación va en contra de la gran tendencia.
Basta con convertirse en una señal en el servicio de señales, iniciar el terminal y ver los puntos de entrada. Suele entrar muy bien.
Por lo tanto, al tener una cuenta real, encontramos una señal en la lista de señales, vamos a ella, y pulsamos el botón para mostrar en el gráfico todas las entradas de compra, aunque la VENTA es lógica aquí.
No lo sé. MetaQuotes hizo lo que pudo, tengo que reconocerlo.
Si incluso miras tu foto (flechas marcadas):
Se puede ver claramente -- el cierre está literalmente a un punto del extremum -- sólo un milagro lo salva realmente de los cuelgues regulares.
Muy acertadamente dada la revisión: "La señal es muy sobreestimado, el autor es sólo suerte, hasta ahora) Imho.
Hay dos gurús que cuentan historias sobre dónde abrir).
:-)) el sofá está engrasado y no chirría.
Entra y sale muy bien. Pero no se ve en D1.
Los leones en D1 se están abriendo paso , hai en D1 no se están actualizando - ¿dónde entrar?
Y entonces el protagonista que se hace llamar ThExpert entra en la arena del circo -- cuando en realidad ni siquiera sabe leer, porque nadie le dice a nadie por dónde debería haber entrado el ISP.
No, el tipo está negociando bien. Es bastante bueno, tiene más de un año, todavía tiene que aprender a entrar con tanta claridad como lo hace.
Y ahí es donde entra en escena el protagonista del circo.
)) no, estoy transmitiendo desde el público y la arena está reservada para ustedes dos) sigan con las payasadas, de verdad, muy divertidas
)) no no, estoy transmitiendo desde el público y la arena es donde ustedes dos pertenecen ) sigan con la payasada, realmente, muy divertido
eres tan gracioso... no actúes tan... -- Usted sabe, con su experiencia de trabajo, que en un circo, la prerrogativa de emitir sólo payasos y falsos como espectadores (son los mismos payasos, sólo disfrazados de espectadores).
Por qué muchas personas, lejos de ser estúpidas, no pueden ser un equipo.
Si te fijas, no paran de ladrar unos a otros, de trolear, aunque estén sentados esencialmente en la misma trinchera, pero aún así se las arreglan para mearse en las balas de los demás.