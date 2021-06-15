¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 50
Por qué es que muchos, lejos de ser estúpido, la gente no puede ser un equipo, si se presta atención a que están constantemente burlándose de los demás, trolling, aunque en esencia se sientan en una trinchera ...
Pero al mismo tiempo se las arreglan para mear en los cartuchos del otro.
Está en la sangre, predeterminada antes de que un hombre nazca, un objetivo un esperma).
raramente dos espermatozoides por óvulo))
No sé cómo buscar señales por nombre, por ejemplo. Me refiero a la terminal.
Así es, realmente no hay una búsqueda fácil allí.
Tampoco hay una búsqueda fácil en la ficha de la Biblioteca.
Así que mira en la página web, en el terminal es lo mismo, sólo que menos
Así que tienes que analizar las operaciones desde el terminal.
Quiere ver las señales que le interesan, si he entendido bien.
¡Ay! ¡Hurra!
p.d.
Y en Codebase también - puedes, bueno, eso es lo que necesita aprender el casamentero.
¡Gracias Renat por la ayuda!
Por cierto, estoy viendo el número de suscriptores de la señal, la semana pasada todavía iba bien,
al final de ésta, el número de suscriptores bajó.
2872 22.03.2017 4:30 -1
2860 22.03.2017 11:00 -12
2858 22.03.2017 13:30 -2
2826 23.03.2017 06:36 -32
2819 23.03.2017 07:41 - 72777 24.03.2017 09:13 -42
2752 24.03.2017 22:13 -25
Se avecina una corrección de los abonados del 11% en la parrilla del fibo
2752 24.03.2017 22:13
