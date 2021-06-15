¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 50

Nuevo comentario
 
Yuriy Zaytsev:

Por qué es que muchos, lejos de ser estúpido, la gente no puede ser un equipo, si se presta atención a que están constantemente burlándose de los demás, trolling, aunque en esencia se sientan en una trinchera ...

Pero al mismo tiempo se las arreglan para mear en los cartuchos del otro.

Está en la sangre, predeterminada antes de que un hombre nazca, un objetivo un esperma).

raramente dos espermatozoides por óvulo))

 
No sé cómo buscar lo que quieres en las señales, por ejemplo, por el nombre. Me refiero a la terminal.
 
Andrey Dik:
No sé cómo buscar señales por nombre, por ejemplo. Me refiero a la terminal.

Así es, realmente no hay una búsqueda fácil allí.

Tampoco hay una búsqueda fácil en la ficha de la Biblioteca.

 
Andrey Dik:
No sé cómo buscar lo que se necesita en las señales, por nombre, por ejemplo. Me refiero a la terminal.
búsqueda en el sitio web, es el mismo en el terminal, sólo que más pequeño
 
Yuriy Zaytsev:

Así es, realmente no hay una búsqueda fácil allí.

Tampoco hay una búsqueda fácil en la ficha de la Biblioteca.

 
Alexandr Bryzgalov:
Así que mira en la página web, en el terminal es lo mismo, sólo que menos

Así que tienes que analizar las operaciones desde el terminal.

Quiere ver las señales que le interesan, si he entendido bien.

 
Renat Fatkhullin:

¡Ay! ¡Hurra!


p.d.

Y en Codebase también - puedes, bueno, eso es lo que necesita aprender el casamentero.


¡Gracias Renat por la ayuda!

 

Por cierto, estoy viendo el número de suscriptores de la señal, la semana pasada todavía iba bien,

al final de ésta, el número de suscriptores bajó.

 
Alexandr Bryzgalov:

Por cierto viendo el número de suscriptores de la señal, la semana pasada seguía en pie,

al final de ésta - bajó el número de suscriptores.

Los abonados están corrigiendo un 11% en la parrilla del fibo


2872 22.03.2017 4:30 -1

2860 22.03.2017 11:00 -12

2858 22.03.2017 13:30 -2

2826 23.03.2017 06:36 -32

2819 23.03.2017 07:41 - 7

2777 24.03.2017 09:13 -42

2752 24.03.2017 22:13 -25

 
Ivan Butko:
Se avecina una corrección de los abonados del 11% en la parrilla del fibo

2752 24.03.2017 22:13

2540 01.03.2017

2576 01.03.2017 20:22

2873 18.03.2017 10:59 Sábado

2872 22.03.2017 4:30 -1

2860 22.03.2017 11:00 -12

2858 22.03.2017 13:30 -2

2826 23.03.2017 06:36 -32

2819 23.03.2017 07:41 - 7

2777 24.03.2017 09:13 -42

2752 24.03.2017 22:13 -25

manga, 11% por ciento en la rejilla de fibo ))))
1...434445464748495051525354555657...230
Nuevo comentario