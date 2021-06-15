¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 229

No lo había notado. Hace tiempo que no reviso esa pestaña. Eso es una buena noticia.


 
Yevhenii Levchenko:
Como se quedaron con 2,4 millones, no creyeron que fuera fiable
Me pregunto cuánto había antes del drenaje.
 
Ramiz Mavludov:

La próxima vez habrá una prohibición por no leer.

 
Vasiliy Pushkaryov:
Me pregunto cuántos había antes del drenaje.

Creo que fueron más de cinco. No recuerdo exactamente... Pero la señal era buena. No pude soportarlo )

 
MetaQuotes:

Gracias. La próxima vez no comentaré, nada, ya que piensas que mis posts son algún tipo de, insulto o infracción, aunque no hubo tal pensamiento.

 
Hola! Tengo una pregunta que no está en la lista de preguntas para servisdesk, y es más apropiada para este tema (hubo una mención arriba). El contexto - una avalancha de depósitos de los suscriptores de las señales (menos de 1000 suscriptores (con cerca de $ 8 millones) y más de 4500% de crecimiento antes de la "ciruela" y $ 2 millones y-94% después). He estudiado detenidamente las Condiciones de Uso del Servicio de Señales y el Acuerdo de Servicio. La cláusula 7 de la sección V dice: "En caso de que un suscriptor cancele una suscripción de pago, el dinero correspondiente no se reembolsará" y la cláusula 10: "Las acciones fraudulentas y/o la falsificación de los resultados de las operaciones anteriores darán lugar al bloqueo de la cuenta del proveedor y al reembolso de los ingresos del suscriptor". Si no hay cancelación de la emisión por parte del Proveedor de señales (punto 8), ¿cómo se lleva a cabo la comprobación del fraude por parte del Proveedor de señales y por parte de quién (para la posible aplicación de los reembolsos a los abonados según el punto 10)? La pregunta es general y no sobre este caso concreto para una mejor comprensión de las Normas de uso del servicio de Señales y creo que será útil para muchos otros abonados (sin referencia a ningún caso o señal concreta). Si hay algún comentario aplicable a este caso, también estaría muy agradecido. Gracias.
Es la simple codicia humana, ya sea por parte de los abonados o del proveedor de señales, la que lleva a la pérdida del depósito. Todo el mundo se mueve por el deseo de hacer *dinero*.
 
transcendreamer:

¿inversores gritando salvajemente?

No, no dicen ni una palabra, pasa por primera vez, si calculas el mínimo 561 * 30 = $16,830 (-20%) el autor de la señal recibió sólo por el último mes, si me pagaran tanto por mes - miraría las cotizaciones cada segundo sin pestañear
 
Aleksey Semenov:
si me hubiesen pagado esa cantidad al mes - habría mirado las cotizaciones cada segundo sin sudar

En esto se basa el sector - los inversores quieren ganar dinero pero no saben cómo y siempre se arriesgan - los traders no se arriesgan y saben lo que hay que hacer pero entienden que el fracaso es posible pero no será su fracaso personal 😀 .

 
El hombre perdió la señal porque era psicológicamente incapaz de hacer frente a tantos abonados. Lo importante en estos casos es tener un parche, que cada proveedor tiene que idear por sí mismo.
