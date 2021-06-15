¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 229
No lo había notado. Hace tiempo que no reviso esa pestaña. Eso es una buena noticia.
Como se quedaron con 2,4 millones, no creyeron que fuera fiable
La próxima vez habrá una prohibición por no leer.
Me pregunto cuántos había antes del drenaje.
Creo que fueron más de cinco. No recuerdo exactamente... Pero la señal era buena. No pude soportarlo )
La próxima vez habrá una prohibición por no leer.
Gracias. La próxima vez no comentaré, nada, ya que piensas que mis posts son algún tipo de, insulto o infracción, aunque no hubo tal pensamiento.
¿inversores gritando salvajemente?
si me hubiesen pagado esa cantidad al mes - habría mirado las cotizaciones cada segundo sin sudar
En esto se basa el sector - los inversores quieren ganar dinero pero no saben cómo y siempre se arriesgan - los traders no se arriesgan y saben lo que hay que hacer pero entienden que el fracaso es posible pero no será su fracaso personal 😀 .