¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 102
Oooooooh... que duele... como mi dedo meñique en una mesita de noche.
Especialmente este tipo.
Rudolf Singer 2019.02.15 14:38
¿Qué está pasando aquí? ?????? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Acabo de perder 10.000 USD!!!!!!!!!!! F***
Whoo-hoo... que duele... como un dedo meñique del pie en una mesa de noche.
Especialmente este tipo.
Bueno, si miras la descripción de su propia señal... sabía en lo que se metía.
Muñeca lo siguió, lo sacudió en la parada y volvió, clásico:) Cuántos codos mordidos habrá si el euro vuelve a subir, se recogen los topes longistas. también podemos darnos la vuelta.Y todavía puedes volver a bajar a la página web de noviembre ....
Señal cínica.
El último comentario del proveedor fue que sólo habían perdido un 11% y que eso era sólo la primera parte de la pérdida.
Como, a partir del lunes añadir la segunda parte y vamos. Como que va a ser un viaje largo, ya que sólo has pasado la primera parte y hay tres partes más por pasar.
El capital de los abonados ha bajado en 1,6 millones.
Califico al proveedor de señal con cinco estrellas. Es una forma tan magistral de hacer las cosas, que los que hablan de sus pérdidas pueden responder con plena dignidad: "Es su propia culpa".
Me recuerda mucho a un flautista de Hamelín.
¿Quién recuerda la señal de Gonchar? La señal empezó a caer en este nivel, en 1,12, y él, estúpidamente, se limitó a vender euros y dijo: "Creo en la fuerza de la libra y el euro volverá al nivel de 1,05".
Ahora este proveedor, como un "asesor automático", sólo compra al mismo nivel de 1,12 e ignora todas las señales de venta del euro.
Yo también lo estoy leyendo, es interesante. Esta es la respuesta que más me ha gustado a lo sucedido, auto-traducida del inglés. Bien pensado. Esa es su advertencia, en la anotación a la señal.
" Adam Gill 2019.02.15 15:11 (modificado 2019.02.15 15: 20)
#RUTENEY
Estrategia 1: Estrategia de gestión del capital"..."® para la máxima seguridad y rentabilidad a largo plazo:
1. Divida su capital disponible en 4 partes e invierta 1/4 del mismo en estos fondos de señalización.
2. Mantenga una copia de seguridad de 3/4 de sus fondos en otra cuenta.
3. Retira tus ganancias todos los viernes por la tarde.
4. Después de cada retirada, divida todo el capital disponible (fondos de reserva + fondos de señal + fondos retirados) en 4 partes y empiece de nuevo con 1/4.
5. Cuando se produzca el margin stop out* (y ocurrirá en algún momento), no se asuste, divida todo el capital restante (fondos de reserva + fondos de señal) en 4 partes y empiece de nuevo con 1/4.
6. Repita este proceso y tendrá beneficios.
Por eso, mucha gente se queja. Sólo pierdes el 21% de tu capital.
¿La gente dice que no hay gestión del dinero? No has leído la descripción de la señal... ¡¡¡Ese es tu problema!!!
He perdido el 21% de la equidad no es un gran problema, mirando hacia adelante para continuar este viaje, Eleni puede tener que hacer una nueva señal, ya que las suscripciones no se permiten ahora debido a DD?
"