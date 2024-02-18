Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 238
Nunca imaginé que utilizaría un fragmento de código generado por una máquina en el código fuente. Especialmente en un lugar que es de archivo para el rendimiento.
Se escribió un script mucho más conciso para la generación. Puede ser conveniente para probar rápidamente hipótesis y evitar errores humanos.
Ten cuidado, el mismo ChatGPT comete muchos errores, tanto en sintaxis como en lógica, así que tienes que comprobarlo todo dos veces.
Pero es realmente un buen generador, te ayuda a expresar ideas en código.
No hay suficiente información de fondo: ¿era el nuevo código más rápido que el antiguo o no?
En caso negativo, ¿por qué cambiar el antiguo código comprensible por el nuevo incomprensible?
En caso afirmativo, ¿por qué el compilador MQL no pudo generar el código óptimo en términos de rendimiento de una vez, mientras que tiene muchas más posibilidades para ello que el chat
Generar script.
El nuevo código es más rápido.
Si es así, entonces ¿por qué el compilador MQL no pudo generar el código óptimo en términos de rendimiento a la vez, mientras que tiene muchas más posibilidades para esto que el chat
Esto es optimización algorítmica, no optimización del compilador.
¿Cuánto más rápido? ¿En un 1,5% o 1,5 veces? ¿Y como si fuera más rápido? ¿O basado en mediciones correctas?
¿Así que no le diste un código, sino un algoritmo?
Foro sobre el comercio, los sistemas automatizados de comercio y la prueba de estrategias de negociación
Compilación de programas MQL5 con AVX / AVX2 + FMA3 / AVX512 + FMA3 juego de instrucciones de build 3902
fxsaber, 2023.10.19 21:17b4029. Es como si los scripts se hubieran vuelto un 20-50% más rápidos de leer.
Eso es lo que utiliza el código fuente de Virtual. Tiene que hacer cuatro comprobaciones en cada tick.
Pero en algunas situaciones (interruptor 0-15) se puede hacer con menos comprobaciones: 0-4. Depende de la ST.
Por ejemplo, si el ST abre/cierra posiciones sólo con órdenes de mercado y no utiliza SL/TP, entonces no necesita hacer ni una sola comprobación.
Pero si se utilizan todos los tipos de órdenes simultáneamente, necesita hacer las cuatro comprobaciones: no habrá aceleración.
Por eso debe tomar una TS específica y mirar los resultados de las mediciones para ella. Diferentes TS tienen diferentes resultados de aceleración.
Era posible clasificar los casos (número de casos) en más variantes. Yo no podría hacerlo, francamente hablando.
En MQL5, existe una función StringReserve, con la que teóricamente podemos reducir el número de reasignaciones de memoria para nuestra cadena: asignamos un búfer suficientemente grande de una vez y luego trabajamos en él.
Pero, como demuestra la práctica, cualquier asignación posterior de un valor a esta cadena cambia el tamaño de su búfer (es decir, aparentemente se produce una reasignación de memoria).
En consecuencia, en lugar de
tiene sentido utilizar
tiene sentido utilizar
Exacto. Este mecanismo funciona muy bien en la finalización de cadenas. Por ejemplo, al generar informes HTML de gran tamaño.
¿Cómo puedo averiguar si un símbolo tiene datos, para no dejarlo en la ventana [Observación del mercado] si no los tiene?
Utilizo tal comprobación en un bucle:
Pero después no puedo quitar manualmente los símbolos de la ventana [Observación del Mercado], ya sea uno por uno o todos a la vez, mientras que el Asesor Experto está en el gráfico: