Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 241
Te niegas a entender.
Tal vez lo haría si conociera el trasfondo de la situación. Pero tal como está, parece correcto.
Mientras las dos cantidades sean iguales, cualquiera de ellas es un mínimo válido. Considere MathMin(1, 1), no difiere si la función devuelve el primero (1) o el segundo (1).
Por lo tanto, devolver 0.0 no es diferente de -0.0.Edición: por cierto, las dos expresiones resaltadas NO son idénticas.
Creo que estoy de acuerdo con mi colega amrali. También añadiría que existe una función nativa MathMin(). También piensa que los ceros con distinto signo son iguales. Por lo que tengo entendido, su algoritmo es bastante sencillo. Lo he duplicado en mi función CustomMathMin().
Lo tenemos en el registro:
Es fácil ver que a partir de dos números iguales, el algoritmo tomará el segundo número como valor mínimo de...
no es nada especial. Sólo -0.0==0.0.
Conozco muy bien la pregunta, así que escribí ambas variantes de MathMin para demostrar que funciones matemáticamente idénticas en lenguajes de programación producen resultados diferentes.
Por eso escribí ambas versiones de MathMin para demostrar que funciones matemáticamente idénticas en lenguajes de programación producen resultados diferentes.
Los signos < y <= parecen ser diferentes.....
de acuerdo
Espera que MathMin() sea determinista. Es decir, que dé siempre el mismo resultado cuando los dos argumentos son iguales. Y no un resultado diferente dependiendo de qué argumento es el primero o el segundo.
fxsaber tiene razón, esto es un problema.
Y así es. Cuando 2 números son iguales, se devuelve el segundo. Lo he mostrado arriba con un ejemplo...
y no hay nada malo en ello.
Me ha entendido bien. Puedes encontrarte con el problema de obtener resultados diferentes en código grande. Por eso avisé a la comunidad en este hilo.