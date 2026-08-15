Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 237
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Возможно, я что-то упускаю, но я использовал ваш скрипт для проверки PeriodSeconds (только).
мои результаты Вашего теста:
0 errors, 0 warnings, 234 msec elapsed, cpu='AVX2 + FMA3'
сам тест мне не очень нравится, т.к. в тесте происходит 10 млн одних и тех же вычислений. В таком случае нет гарантии, что компилятор не выдаст сюрпризы в попытках оптимизации кода.
А еще эти значения нужно делить на 21, т.к. всего 21*10 000 000 итераций.
Впрочем и этот тест подтверждает мои выводы, но для моего процессора, судя по всему более свежего и, стало быть, максимально использующего современные производительные фичи, и, поэтому более объективного из-за большей актуальности.
Интересно было бы посмотреть результаты этого теста у других.
Посмотрел формат.
Наверное, не ускорить. Слышал, правда, про чудесную скорость switch.
Разреженный switch не даёт чудесной скорости.
Самая чудесная скорость будет в свитче с кейсами от нуля до 255 с шагом 1
Разреженный switch не даёт чудесной скорости.
Самая чудесная скорость будет в свитче с кейсами от нуля до 255 с шагом 1
Спасибо.
мои результаты Вашего теста:
сам тест мне не очень нравится, т.к. в тесте происходит 10 млн одних и тех же вычислений. В таком случае нет гарантии, что компилятор не выдаст сюрпризы в попытках оптимизации кода.
А еще эти значения нужно делить на 21, т.к. всего 21*10 000 000 итераций.
Впрочем и этот тест подтверждает мои выводы, но для моего процессора, судя по всему более свежего и, стало быть, максимально использующего современные производительные фичи, и, поэтому более объективного из-за большей актуальности.
Интересно было бы посмотреть результаты этого теста у других.
Спасибо.
Вчера было уже поздно, когда я опубликовал результаты, БЕЗ оптимизации компилятора.
Вот результаты с cpu='AVX2 + FMA3' и максимальной оптимизацией.
Главная сложность в этом алгоритме - это расчет времени начала месяца (выделено зеленым цветом).
Самое интересное в коде и почти не затронутое в обсуждении.
Самое интересное в коде и почти не затронутое в обсуждении.
Столкнулся с необходимостью сохранения очень короткого кода (< 15 строк) в виде mqh-библиотеки.
Вынужденная мера, т.к. указатели на функции возможны только для функций из глобального скопа.
Сколь короткие библиотеки используете?
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Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2023.11.26 23:26
Если правильно понимаю, то в этом случае метод A::f() инлайнится в g().
А здесь - нет.
Будет ли во втором случае A::f() инлайниться компилятором при условии, что нигде в коде не создаются объекты потомков класса A?
С таким применением.
Когда нужно создать это условие, просто меняю режим отображения графика в визуализаторе.
И дальше уже анализирую поведение советника в ME.