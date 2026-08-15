Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 237

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Alain Verleyen #:

Возможно, я что-то упускаю, но я использовал ваш скрипт для проверки PeriodSeconds (только).


мои результаты Вашего теста:

2023.11.15 00:26:58.896 DDD__ (EURUSD,M1)       контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 29.78 наносекунд - PeriodSecondsFastFXS
2023.11.15 00:26:59.056 DDD__ (EURUSD,M1)       контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 16.03 наносекунд - PeriodSecondsFast
2023.11.15 00:26:59.477 DDD__ (EURUSD,M1)       контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 42.08 наносекунд - Расчет через PeriodSeconds
2023.11.15 00:26:59.477 DDD__ (EURUSD,M1)       ========================================================================
2023.11.15 00:27:16.018 DDD__ (EURUSD,M1)       =====LOOP=10000000
2023.11.15 00:27:16.318 DDD__ (EURUSD,M1)       контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 29.99 наносекунд - PeriodSecondsFastFXS
2023.11.15 00:27:16.474 DDD__ (EURUSD,M1)       контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 15.59 наносекунд - PeriodSecondsFast
2023.11.15 00:27:16.901 DDD__ (EURUSD,M1)       контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 42.74 наносекунд - Расчет через PeriodSeconds
2023.11.15 00:27:16.901 DDD__ (EURUSD,M1)       ========================================================================
2023.11.15 00:27:25.206 DDD__ (EURUSD,M1)       =====LOOP=10000000
2023.11.15 00:27:25.508 DDD__ (EURUSD,M1)       контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 30.14 наносекунд - PeriodSecondsFastFXS
2023.11.15 00:27:25.666 DDD__ (EURUSD,M1)       контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 15.77 наносекунд - PeriodSecondsFast
2023.11.15 00:27:26.110 DDD__ (EURUSD,M1)       контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 44.47 наносекунд - Расчет через PeriodSeconds
2023.11.15 00:27:26.110 DDD__ (EURUSD,M1)       ========================================================================
2023.11.15 00:27:40.780 DDD__ (EURUSD,M1)       =====LOOP=10000000
2023.11.15 00:27:41.089 DDD__ (EURUSD,M1)       контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 30.90 наносекунд - PeriodSecondsFastFXS
2023.11.15 00:27:41.249 DDD__ (EURUSD,M1)       контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 15.98 наносекунд - PeriodSecondsFast
2023.11.15 00:27:41.676 DDD__ (EURUSD,M1)       контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 42.72 наносекунд - Расчет через PeriodSeconds
2023.11.15 00:27:41.676 DDD__ (EURUSD,M1)       ========================================================================


0 errors, 0 warnings, 234 msec elapsed, cpu='AVX2 + FMA3'              


сам тест мне не очень нравится, т.к. в тесте происходит 10 млн одних и тех же вычислений. В таком случае нет гарантии, что компилятор не выдаст сюрпризы в попытках оптимизации кода. 
А еще эти значения нужно делить на 21, т.к. всего 21*10 000 000 итераций.

Впрочем и этот тест подтверждает мои выводы, но для моего процессора, судя по всему более свежего и, стало быть, максимально использующего современные производительные фичи, и, поэтому более объективного из-за большей актуальности.


Интересно было бы посмотреть результаты этого теста у других.

 
fxsaber #:

Посмотрел формат.

Наверное, не ускорить. Слышал, правда, про чудесную скорость switch.

Разреженный switch не даёт чудесной скорости.

Самая чудесная скорость будет в свитче с кейсами от нуля до 255 с шагом 1

 
Slava #:

Разреженный switch не даёт чудесной скорости.

Самая чудесная скорость будет в свитче с кейсами от нуля до 255 с шагом 1

Спасибо.

 
Nikolai Semko # :

мои результаты Вашего теста:


сам тест мне не очень нравится, т.к. в тесте происходит 10 млн одних и тех же вычислений. В таком случае нет гарантии, что компилятор не выдаст сюрпризы в попытках оптимизации кода. 
А еще эти значения нужно делить на 21, т.к. всего 21*10 000 000 итераций.

Впрочем и этот тест подтверждает мои выводы, но для моего процессора, судя по всему более свежего и, стало быть, максимально использующего современные производительные фичи, и, поэтому более объективного из-за большей актуальности.


Интересно было бы посмотреть результаты этого теста у других.

Спасибо.

Вчера было уже поздно, когда я опубликовал результаты, БЕЗ оптимизации компилятора.

Вот результаты с cpu='AVX2 + FMA3' и максимальной оптимизацией.


 
Nikolai Semko #:

Главная сложность в этом алгоритме - это расчет времени начала месяца  (выделено зеленым цветом).

Самое интересное в коде и почти не затронутое в обсуждении.

 
fxsaber #:

Самое интересное в коде и почти не затронутое в обсуждении.

Там год начинается 1 марта, а не 1 января.
Этот совет я увидел в stackoverflow. Это был хороший совет. 
Пришлось написать скрипт для нахождения коэффициента 30.68
 

Столкнулся с необходимостью сохранения очень короткого кода (< 15 строк) в виде mqh-библиотеки.

template <typename T1, typename T2>
T1* New( const string &ClassName ) { return((typename(T2) == ClassName) ? new T2 : NULL); }

template <typename T1, typename T2>
T1* New( string ClassName, const T2 &FuncNew[] )
{  
  T1* Res = NULL;
  
#ifdef __MQL5__
  ClassName = "class " + ClassName;
#endif // #ifdef __MQL5__
  
  for (uint i = ArraySize(FuncNew); (Res == NULL) && (bool)i--;)
    Res = FuncNew[i](ClassName);  
    
  return(Res);
}

Вынужденная мера, т.к. указатели на функции возможны только для функций из глобального скопа.

Сколь короткие библиотеки используете?

 
Сигнатура шаблонной функции может зависеть от мест расположения ее вызова.

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Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2023.11.26 23:26

template <typename T>
void Func( void ) { Print(__FUNCSIG__); }

void OnStart()
{
  Func<int>(); // void "void OnStart()"::Func<int>()
}
 

Если правильно понимаю, то в этом случае метод A::f() инлайнится в g().

class A
{
  void f() {}
  void g() { this.f(); }
};


А здесь - нет.

class A
{
  virtual void f() {}
  void g() { this.f(); }
};


Будет ли во втором случае A::f() инлайниться компилятором при условии, что нигде в коде не создаются объекты потомков класса A?

 
Иногда нужно сделать точку останова в определенном месте Визуализатора. Использую такую функцию для этого. 
bool IsManualChangeTester()
{
  static const bool IsVisual = MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE);
  static ENUM_CHART_MODE PrevChartMode = (ENUM_CHART_MODE)ChartGetInteger(0, CHART_MODE);  
  
  bool Res = false;
  
  if (IsVisual)
  {
    const ENUM_CHART_MODE ChartMode = (ENUM_CHART_MODE)ChartGetInteger(0, CHART_MODE);
      
    if (Res = (ChartMode != PrevChartMode))
      PrevChartMode = ChartMode;
  }
    
  return(Res);
}


С таким применением.

if (IsManualChangeTester())
  DebugBreak();


Когда нужно создать это условие, просто меняю режим отображения графика в визуализаторе.

И дальше уже анализирую поведение советника в ME.

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