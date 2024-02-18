Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 237
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Puede que me esté perdiendo algo, pero he utilizado su script para comprobar PeriodSeconds (solamente).
mis resultados de su prueba:
0 errors, 0 warnings, 234 msec elapsed, cpu='AVX2 + FMA3'
No me gusta mucho la prueba en sí, porque en la prueba se realizan 10 millones de cálculos iguales. En este caso, no hay ninguna garantía de que el compilador no dé sorpresas en sus intentos de optimizar el código.
Y estos valores deben dividirse por 21 porque hay 21*10 000 000 iteraciones en total.
Sin embargo, esta prueba también confirma mis conclusiones, pero para mi procesador, que parece ser más fresco y, por lo tanto, utiliza al máximo las características de rendimiento modernas y, por lo tanto, es más objetivo porque está más actualizado.
Sería interesante ver los resultados de esta prueba para otros.
He mirado el formato.
Probablemente no lo acelere. Aunque he oído hablar de la milagrosa velocidad del cambio.
Un conmutador disperso no da una velocidad milagrosa.
La velocidad más maravillosa será en un conmutador con casos de cero a 255 en incrementos de 1
Un conmutador disperso no te da una velocidad maravillosa.
La velocidad más maravillosa será en un conmutador con casos de cero a 255 en incrementos de 1
Gracias.
mis resultados de su prueba:
No me gusta mucho la prueba en sí, porque en la prueba se realizan 10 millones de cálculos iguales. En este caso, no hay ninguna garantía de que el compilador no dé sorpresas en sus intentos de optimizar el código.
Y estos valores deben dividirse por 21, porque hay 21*10 000 000 iteraciones en total.
Sin embargo, esta prueba también confirma mis conclusiones, pero para mi procesador, que parece ser más fresco y, por lo tanto, utiliza al máximo las características de rendimiento modernas y, por lo tanto, es más objetivo porque está más actualizado.
Sería interesante ver los resultados de esta prueba para otros.
Gracias.
Ayer ya era tarde cuando publiqué los resultados SIN optimización del compilador.
Aquí están los resultados con cpu='AVX2 + FMA3' y optimización máxima.
La principal dificultad de este algoritmo es calcular la hora de inicio del mes (resaltada en verde).
Lo más interesante del código y que casi no se ha tocado en la discusión.
Lo más interesante del código y que casi no se ha tocado en el debate.
Me encontré con la necesidad de guardar código muy corto (< 15 líneas) en forma de mqh-library.
Es una medida forzada porque los punteros a funciones sólo son posibles para funciones del scopus global.
¿Qué bibliotecas cortas utilizas?
Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y prueba de estrategias de negociación
Errores, fallos, preguntas
fxsaber, 2023.11.26 23:26
Si he entendido bien, en este caso el método A::f() está inlineado en g().
Y aquí no.
¿Será A::f() inlineado por el compilador en el segundo caso, siempre que no se creen objetos descendientes de la clase A en ninguna parte del código?
Con esta aplicación.
Cuando necesito crear esta condición, simplemente cambio el modo de visualización del gráfico en el visualizador.
Y luego analizo el comportamiento del Asesor Experto en ME.