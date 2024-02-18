Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 242

Espera que la función MathMin() sea determinista. Es decir, que dé siempre el mismo resultado cuando los dos argumentos sean iguales. Y no un resultado diferente dependiendo de qué argumento es el primero o el segundo.

fxsaber tiene razón, esto es un problema.

ahhh..., entonces por que era tan confuso lo de " Matematicamente la misma expresion (resaltada) " y la union
era suficiente:

Print(MathMin(-0.0, 0.0)); // 0.0
Print(MathMin(0.0, -0.0)); // -0.0

pero desde 0.0 == -0.0, entonces no puedo imaginar una situación en la que esto podría ser un problema y, afectar a nada en absoluto

 

una vieja característica de Min/Max en MQL - funcionan como los desarrolladores piensan, es decir, correctamente :-)

son las normas las que están equivocadas.

 
Nikolai Semko #:

ahhh..., entonces por qué era tan confuso lo de " Matemáticamente la misma expresión (resaltada) " y la unión
era suficiente:

pero desde 0.0 == -0.0, entonces no puedo imaginar una situación en la que esto podría ser un problema y, de hecho, afectar a nada en absoluto

Si no fuera cero, entonces sería un problema. Y en cero no afecta a nada.
Para:

x * 0.0 = 0.0
x * -0.0 = -0.0
x + -0.0 = x
x - -0.0 = x
pow(x,-0.0) = 1
log(0.0)  // -inf
log(-0.0)  // -inf
 

Por lo tanto, todo lo que necesitas saber es que 0 = -0
Esa es toda la característica que no afecta a los cálculos y la lógica

fxsaber #:

Por eso escribí ambas versiones de MathMin para demostrar que funciones matemáticamente idénticas en lenguajes de programación producen resultados diferentes.

template <typename T>
T ToType( const double Num )
{
  union UNION
  {
    T Num1;
    double Num2;
  } Union;
  
  Union.Num2 = Num;
  
  return(Union.Num1);
}

void OnStart()
{
  Print(ToType<long>(MathMin(-0.0, 0.0))); // 0
  Print(ToType<long>(MathMin(0.0, -0.0))); // -9223372036854775808
}

Parece ser un error.

Funciona bien en C++:

#include <iostream>

using namespace std;
//
template <typename T>
T ToType(const double Num)
{
    union UNION
    {
        T Num1;
        double Num2;
    } Union;
    Union.Num2 = Num;
    return(Union.Num1);
}
//
int main()
{
    double positive_zero_val, negative_zero_val;
    positive_zero_val = 0.0;
    negative_zero_val = -0.0;
    //---
    long long_negative_zero_val = ToType<long>(negative_zero_val);
    printf("\nLong negative zero = %d", long_negative_zero_val);
    cin.get();
}

en la consola:

Long negative zero = 0


Pregunta de pasada a los desarrolladores. ¿Es normal que en la ventana de depuración la variable Union no se expanda y no reaccione en absoluto a un clic?


Los campos Union.Num1 y Union.Num2 se añadieron manualmente. Al menos así se pueden ver los valores...

  
string DoubleToHexadecimal(const double value)
  {
   return StringFormat("0x%.16llX", value);
  }

void OnStart()
  {
   Print(DoubleToHexadecimal(0.0) );    // 0x0000000000000000   (i.e, long integer 0)
   Print(DoubleToHexadecimal(-0.0) );   // 0x8000000000000000   (i,e, LONG_MIN -9223372036854775808)
  }
  

Funciona como se esperaba. El primer bit (índice de bits 0) es el bit de signo que se establece para -0,0.

Estos son también más casos especiales en el formato ieee 754. https://www. wikiwand.com/en/IEEE%20754#Special_values

void OnStart()
  {
   const double Nan = (double)"nan";
   const double Inf = (double)"inf";

   Print( MathMin(Nan, Inf));   // inf
   Print( MathMin(Inf, Nan));   // nan

   Print( MathMin(Nan, 0));     // 0.0
   Print( MathMin(0, Nan));     // nan
  }
 
Denis Kirichenko #:

Parece ser un error.

Funciona bien en C++:

en la consola:

no hay ningún error. En C++ es lo mismo.
sólo cometiste un error con el formato y el tipo

prueba esto:

#include <iostream>

using namespace std;
//
template <typename T>
T ToType(const double Num)
{
    union UNION
    {
        T Num1;
        double Num2;
    } Union;
    Union.Num2 = Num;
    return(Union.Num1);
}
//
int main()
{
    double positive_zero_val, negative_zero_val;
    positive_zero_val = 0.0;
    negative_zero_val = -0.0;
    //---
    long long  long_negative_zero_val = ToType<long long>(negative_zero_val);
    printf("\nLong negative zero = %ll d", long_negative_zero_val);
}
 

En el mismo contexto, puede examinar la representación de 64 bits de los dobles https://www.mql5.com/en/code/20822

//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns the bit representation corresponding to a double value . |
//+------------------------------------------------------------------+
long DoubleToLongBits(const double value)
  {
   union _d {double value; long bits;} dbl;
   dbl.value = value;

   return dbl.bits;
  }

o la versión abreviada

long DoubleToLongBits(const double value)
  {
   union _d {double value; long bits;} dbl = { value };

   return dbl.bits;
  }
 
Nikolai Semko #:

no hay ningún error. Es lo mismo en C++.
sólo cometió un error con el formato y el tipo

prueba esto:

Sí, yo estaba en un apuro. Gracias por la ciencia ))

 

A veces es necesario poner rápidamente un EA en el Probador. Puede hacerlo de la siguiente manera

Seleccione una fecha en el futuro y pulse CTRL+F5 en ME.

