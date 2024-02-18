Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 236
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Una implementación más rápida de la función estándar PeriodSeconds():
Mirado el formato.
Probablemente no sea más rápida. Sin embargo, he oído hablar de la maravillosa velocidad de switch.
He mirado el formato.
Probablemente no lo acelere. Aunque he oído hablar de la milagrosa velocidad del cambio.
Parece más largo, pero no noté ninguna diferencia en el rendimiento.
Así que creo que una versión de una línea sigue siendo preferible.
parece más largo
y ahora a convertir todo esto en matrices y ONX :-)
Sí. Podrías hacerlo así. Más legible.
rendimiento en mi portátil es el mismo.
fxsaber #:
Por cierto, me equivoqué en mis mensajes anteriores. Por alguna razón pensé que había 28 días en un mes, no 30. No entiendo de dónde saqué eso. No entiendo de dónde saqué eso.
Ya no puedo arreglar mis posts que tienen más de 1 hora de antigüedad.
Así que mi versión correcta es esta:
Nadie necesita segundos del mes, sin embargo, ya que los meses son diferentes en longitud
Por cierto, me equivoqué en mis mensajes anteriores. Por alguna razón pensé que había 28 días en un mes, no 30. No entiendo de dónde lo saqué. No entiendo de dónde lo saqué.
No puedo arreglar mis posts que tienen más de 1 hora.
Así que mi versión correcta es la siguiente:
Nadie necesita segundos del mes, sin embargo, ya que los meses son diferentes en longitud
¿Qué te hace pensar que esto es más rápido que PeriodSeconds(x)?
la prueba de este post
es suficiente para comparar el rendimiento de getStartTimeOfBar() con PeriodSeconds() y con PeriodSecondsFast()
La comparación debe hacerse en cualquier TF excepto MN1
El rendimiento es superior en unas 2 veces. Quizás 3 veces teniendo en cuenta que medimos toda la iteración.
o basta con comparar estos dos valores
la prueba de este post
basta con comparar el trabajo de getStartTimeOfBar() con PeriodSeconds() y con PeriodSecondsFast()
La comparación debe hacerse en cualquier TF excepto MN1
El rendimiento es superior en unas 2 veces. Quizás 3 veces teniendo en cuenta que medimos toda la iteración.
o basta con comparar estos dos valores
Puede que me esté perdiendo algo, pero he utilizado tu script para comprobar PeriodSeconds (solamente).