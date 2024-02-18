Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 236

Una implementación más rápida de la función estándar PeriodSeconds():
int PeriodSecondsFast(ENUM_TIMEFRAMES tf) {
   return (tf>>14==0)?(tf&0x0FFF)*60:(tf>>14==1)?(tf&0x0FFF)*60*60:(tf>>14==2)?60*60*24*7:2419200;
}

 
Nikolai Semko #:
Mirado el formato.

template <typename T>
bool IsCorrect( const int Index )
{
  ResetLastError();
  
  return((EnumToString((T)Index) != NULL) && !_LastError);
}

template <typename T>
string ToBits( const T Value )
{
  string Str = NULL;
  
  for(uint i = sizeof(T) << 3; (bool)i--;)
    Str += (string)(int)(!!(Value & (1 << i)));
    
  return(Str);
}

void OnStart()
{
  for (int i = 0; i < 1 e7; i++)
    if (IsCorrect<ENUM_TIMEFRAMES>(i))
      Print(ToBits(i) + " - " + EnumToString((ENUM_TIMEFRAMES)i) + ", " + (string)i);
}
00000000000000000000000000000000 - PERIOD_CURRENT, 0
00000000000000000000000000000001 - PERIOD_M1, 1
00000000000000000000000000000010 - PERIOD_M2, 2
00000000000000000000000000000011 - PERIOD_M3, 3
00000000000000000000000000000100 - PERIOD_M4, 4
00000000000000000000000000000101 - PERIOD_M5, 5
00000000000000000000000000000110 - PERIOD_M6, 6
00000000000000000000000000001010 - PERIOD_M10, 10
00000000000000000000000000001100 - PERIOD_M12, 12
00000000000000000000000000001111 - PERIOD_M15, 15
00000000000000000000000000010100 - PERIOD_M20, 20
00000000000000000000000000011110 - PERIOD_M30, 30
00000000000000000100000000000001 - PERIOD_H1, 16385
00000000000000000100000000000010 - PERIOD_H2, 16386
00000000000000000100000000000011 - PERIOD_H3, 16387
00000000000000000100000000000100 - PERIOD_H4, 16388
00000000000000000100000000000110 - PERIOD_H6, 16390
00000000000000000100000000001000 - PERIOD_H8, 16392
00000000000000000100000000001100 - PERIOD_H12, 16396
00000000000000000100000000011000 - PERIOD_D1, 16408
00000000000000001000000000000001 - PERIOD_W1, 32769
00000000000000001100000000000001 - PERIOD_MN1, 49153

Probablemente no sea más rápida. Sin embargo, he oído hablar de la maravillosa velocidad de switch.

int PeriodSecondsFast( const ENUM_TIMEFRAMES tf )
{
  switch (tf)
  {
    case PERIOD_CURRENT: return(PeriodSecondsFast(_Period));      
    case PERIOD_M1:      return(60);
    case PERIOD_M2:      return(120);
    case PERIOD_M3:      return(180);
    case PERIOD_M4:      return(240);
    case PERIOD_M5:      return(300);
    case PERIOD_M6:      return(360);
    case PERIOD_M10:     return(600);
    case PERIOD_M12:     return(720);
    case PERIOD_M15:     return(900);
    case PERIOD_M20:     return(1200);
    case PERIOD_M30:     return(1800);
    case PERIOD_H1:      return(3600);
    case PERIOD_H2:      return(7200);
    case PERIOD_H3:      return(10800);
    case PERIOD_H4:      return(14400);
    case PERIOD_H6:      return(21600);
    case PERIOD_H8:      return(28800);
    case PERIOD_H12:     return(43200);
    case PERIOD_D1:      return(86400);
    case PERIOD_W1:      return(604800);
    case PERIOD_MN1:     return(2592000);
  }
  
  return(0);
}
 
fxsaber #:

Probablemente no lo acelere. Aunque he oído hablar de la milagrosa velocidad del cambio.

Parece más largo, pero no noté ninguna diferencia en el rendimiento.

int PeriodSecondsFast2(ENUM_TIMEFRAMES tf) {
   ushort i_tf= ushort(tf);
   uchar _i =uchar(i_tf>>14);
   int n = i_tf & 0x0FFF;
   switch(_i) {
   case 0: // минуты
      return n*60;
   case 1: // часы
      return n*60*60;
   case 2: // недели
      return 60*60*24*7;
   case 3: // месяцы
      return 2592000;
   }
   return -1;
}

Así que creo que una versión de una línea sigue siendo preferible.

int PeriodSecondsFast(ENUM_TIMEFRAMES tf) {
   return (tf>>14==0)?(tf&0x0FFF)*60:(tf>>14==1)?(tf&0x0FFF)*60*60:(tf>>14==2)?60*60*24*7:60*60*24*30;
}
 
Nikolai Semko #:

int PeriodSecondsFast( const ENUM_TIMEFRAMES tf )
{
  static const int Mult[] = {60, 60 * 60, 60 * 60 * 24 * 7, 60 * 60 * 24 * 30};
  
  return((tf & 0xFF) * Mult[tf >> 14]);
}
 

y ahora a convertir todo esto en matrices y ONX :-)

 
fxsaber #:

rendimiento en mi portátil es el mismo.

 

fxsaber #:

int PeriodSecondsFast( const ENUM_TIMEFRAMES tf )
{
  static const int Mult[] = {60, 60 * 60, 60 * 60 * 24 * 7, 60 * 60 * 24 * 30};
  
  return((tf & 0xFF) * Mult[tf >> 14]);
}

Por cierto, me equivoqué en mis mensajes anteriores. Por alguna razón pensé que había 28 días en un mes, no 30. No entiendo de dónde saqué eso. No entiendo de dónde saqué eso.
Ya no puedo arreglar mis posts que tienen más de 1 hora de antigüedad.

Así que mi versión correcta es esta:

int PeriodSecondsFast(ENUM_TIMEFRAMES tf) {
   return (tf>>14==0)?(tf&0xFF)*60:(tf>>14==1)?(tf&0xFF)*60*60:(tf>>14==2)?60*60*24*7:60*60*24*30;
}

Nadie necesita segundos del mes, sin embargo, ya que los meses son diferentes en longitud

 
Nikolai Semko # :

¿Qué te hace pensar que esto es más rápido que PeriodSeconds(x) ?
 
Alain Verleyen #:
¿Qué te hace pensar que esto es más rápido que PeriodSeconds(x)?

es suficiente para comparar el rendimiento de getStartTimeOfBar() con PeriodSeconds() y con PeriodSecondsFast()

La comparación debe hacerse en cualquier TF excepto MN1

El rendimiento es superior en unas 2 veces. Quizás 3 veces teniendo en cuenta que medimos toda la iteración.


o basta con comparar estos dos valores


 
2023.11.14 22:44:52.581 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    =====LOOP=10000========STEPS=100000 seconds======PERIOD_H8========
2023.11.14 22:44:52.581 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    контрольная сумма - 12000623961600, время выполнения 1 иттерации = 6.80 наносекунд - Расчет через структуру MqlDateTime
2023.11.14 22:44:52.581 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    контрольная сумма - 12000623961600, время выполнения 1 иттерации = 3.40 наносекунд - Быстрый расчет
2023.11.14 22:44:57.734 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    контрольная сумма - 12000252960000, время выполнения 1 иттерации = 515301.20 наносекунд - Расчет через iBarShift
2023.11.14 22:44:57.734 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    ========================================================================
2023.11.14 22:45:16.253 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    60 ,120 ,180 ,240 ,300 ,360 ,600 ,720 ,900 ,1200 ,1800 ,3600 ,7200 ,10800 ,14400 ,21600 ,28800 ,43200 ,86400 ,604800 ,2592000 ,
2023.11.14 22:45:16.253 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    =====LOOP=10000========STEPS=100000 seconds======PERIOD_M4========
2023.11.14 22:45:16.253 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    контрольная сумма - 12000769600080, время выполнения 1 иттерации = 3.70 наносекунд - Расчет через структуру MqlDateTime
2023.11.14 22:45:16.253 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    контрольная сумма - 12000769600080, время выполнения 1 иттерации = 1.90 наносекунд - Быстрый расчет
2023.11.14 22:45:16.471 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    контрольная сумма - 12000394543440, время выполнения 1 иттерации = 21746.60 наносекунд - Расчет через iBarShift
2023.11.14 22:45:16.471 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    ========================================================================
2023.11.14 22:45:57.038 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    60 ,120 ,180 ,240 ,300 ,360 ,600 ,720 ,900 ,1200 ,1800 ,3600 ,7200 ,10800 ,14400 ,21600 ,28800 ,43200 ,86400 ,604800 ,2592000 ,
2023.11.14 22:45:57.038 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    =====LOOP=10000========STEPS=100000 seconds======PERIOD_H1========
2023.11.14 22:45:57.038 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    контрольная сумма - 12000751999200, время выполнения 1 иттерации = 5.30 наносекунд - Расчет через структуру MqlDateTime
2023.11.14 22:45:57.038 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    контрольная сумма - 12000751999200, время выполнения 1 иттерации = 3.00 наносекунд - Быстрый расчет
2023.11.14 22:45:57.072 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    контрольная сумма - 12000378405600, время выполнения 1 иттерации = 3410.10 наносекунд - Расчет через iBarShift
2023.11.14 22:45:57.072 timeToStartMonth (EURUSD,M1)    ========================================================================

 
Nikolai Semko # :

Puede que me esté perdiendo algo, pero he utilizado tu script para comprobar PeriodSeconds (solamente).


Archivos adjuntos:
__.mq5  13 kb
