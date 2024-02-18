Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 243
tal vez entonces:
No, no funciona. (((
Funciona con mucha precisión. Yo uso esto. Puedes convertir el valor a ENUM_DAY_OF_WEEK
No, no funciona. (((
Faltan los paréntesis, el resto en la división por 7 se toma del número convertido a tipo uchar.
No existe lo "muy preciso". O es siempre preciso o no lo es. Es como un segundo arenque fresco. ¿En qué período lo probaste? No pude hacerlo.
¿Qué quieres decir con qué período? La función sólo devuelve el día de la semana. ¿Qué tiene que ver con el período? Pon cualquier hora y obtendrás el día de la semana.
Pon tu fecha de nacimiento y obtienes el día de la semana de tu nacimiento.
O aquí está el día de la semana por la hora de la vela
Ten en cuenta que llevo usando esta fórmula desde
¡No hay ningún error en la pantalla! Fíjate bien. He señalado el error.
También mostré el código completo de la función. Otra vez:
Estoy de acuerdo contigo. Tal vez Nikolai escribió de memoria y cometió una inexactitud. Pero no es del todo correcto decir que no funciona.