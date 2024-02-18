Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 239
¿Cómo puedo saber si un símbolo tiene datos, para no dejarlo en la ventana [Observación del Mercado] si no los tiene?
SymbolInfoTick.
SymbolInfoTick.
He probado esta opción. Desafortunadamente, no funciona. Si se añade un símbolo a la ventana [Market Watch] por primera vez, todavía no hay datos sobre él y SymbolInfoTick devuelve valores nulos.
También he probado las funciones CopyXXX, pero no tienen tiempo de espera y el proceso de espera de datos del servidor dura unos 45 segundos, lo cual es demasiado.
Necesito una forma rápida de averiguar si un carácter es inutilizable. Me refiero a casos como este
//---
Estos símbolos no tienen datos en el servidor y necesito una forma de identificarlos para que no se añadan a la ventana [Visión general del mercado] o se eliminen de la lista si lo están.
P.D. ¿Quizás haya alguna forma de quitar el bloqueo a la eliminación de símbolos de la lista en la ventana[ Observación del Mercado]?
Llevo luchando con esto unos 6 años y pido a los desarrolladores que pongan las cosas en orden aquí.
Desafortunadamente, este problema no se ha resuelto, y por el momento hay situaciones en las que el terminal se cuelga cuando alguien accede a un instrumento financiero por primera vez.
¿Cómo puedo saber si un símbolo tiene datos, para no dejarlo en la ventana [Observación del Mercado] si no los tiene?
Utilizo dicha comprobación en un bucle:
Pero después no puedo quitar manualmente los símbolos de la ventana [Observación del Mercado], ya sea uno por uno o todos a la vez, mientras que el Asesor Experto está en el gráfico:
Intente comprobar la hora de la última cotización.
Si es 0, no hay datos.
Acabo de comprobarlo abriendo los gráficos.
Es posible obtener datos adicionales cambiando entre servidores. No sé si es posible implementarlo a través del código.
Si por "entre servidores" quieres decir "entre brokers", entonces difícilmente, a menos que intentes jugar con perfiles.
Pero si realmente necesitara cambiar entre diferentes servidores de un broker (Open tenía muchos, Finam tenía dos), lo haría a través de iptables/nftables y mis scripts bash. Pero aquí me es más fácil, tengo Linux.
Si por "entre servidores" quieres decir "entre brokers".
.
Sí, en principio es posible.
Pero, como no hay forma de averiguar el nombre y la ip del servidor desde el programa MQL, tendrás que averiguarlos manualmente cambiando de servidor y comprobando a qué ip va la conexión.
Entonces es posible, haciendo cambios en la configuración del firewall, prohibir la conexión a algún servidor (aquí es necesario rejackear paquetes, no dejarlos caer para evitar timeout), forzando a MT a cambiar a otro.
De nuevo, no es difícil para mí hacer esto en Linux, pero no puedo imaginar cómo hacerlo en Windows.
Intenta comprobar la hora de la última cita.
Si es 0, no hay datos.
Acabo de comprobar con los gráficos abiertos.
Esto también se aplica a un caso similar:
Si los ticks aparecen raramente, todos esos símbolos serán excluidos.
Es fácil obtener símbolos de trabajo a mano.
No. Necesitas un automático completo.
Llevo ya 6 años luchando con esto, y pido a los desarrolladores que pongan orden aquí.
Desafortunadamente, este problema no está resuelto, y por el momento hay situaciones en las que el terminal se cuelga cuando alguien accede a un instrumento financiero por primera vez.
Lo he notado sólo al llamar a las siguientes funciones
//---
Desarrolladores de terminales:
1. excluir la posibilidad de añadir símbolos sin datos en el servidor de operaciones.
2. 2. Hacer posible desactivar el bloqueo de borrado de símbolos desde la ventana [Market Watch] o solucionarlo si es un bug. Ahora sólo se puede hacer reiniciando el terminal.
3. Para funciones como CopyXXX , añadir un parámetro opcional adicional para establecer el timeout (tiempo máximo para esperar datos del servidor).
Ahora mismo no puedo reproducir esto. Hasta ahora funciona sin retraso. Pero parece que en algunos casos puede ocurrir.
4. corregir el error con espera infinita al utilizar Bars(), iBars(), SeriesInfoInteger(symbol, PERIOD_M1, SERIES_BARS_COUNT) funciones en los casos en que:
Un intento de eliminar el programa del gráfico puede provocar que el terminal se cuelgue durante varios minutos.
5. Corrección del error de espera infinita al utilizar las funciones si no hay conexión con el servidor:
En este caso también puedes añadir un parámetro opcional adicional para establecer el timeout (tiempo máximo de espera para recibir datos del servidor).
//---
P.D. De momento me he decantado por la variante con comprobación de datos con funciones como CopyXXX. Pero observaré si el problema descrito arriba aparece de nuevo.