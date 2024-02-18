Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 233
Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y comprobación de estrategias de negociación.
Errores, fallos, preguntas
fxsaber, 2023.07.19 19:10
fxsaber, 2023.07.19 18:55
HistoryOrderGetTicket, PositionGetTicket, OrderGetTicket - similares.
variable 'Доделать' not used Test5-3.mq5 516 7 code generated 1 1 0 errors, 1 warnings, 241 msec elapsed, cpu='X64 Regular' 1 2
Si hace doble clic en "Finalizar", irá directamente al lugar correcto.
FileSelectDialog
Vaya, no conocía
FileSelectDialog
¿Desde cuándo es posible?
Más de tres años y medio.
Realmente. No he encontrado ningún uso.
Yo mismo lo he aplicado en algunos escenarios(uno de ellos). Tampoco lo he encontrado en el lateral.
???
¿Cómo?
Mides la duración y obtienes el resultado. Me pasó esto en TRADE_ACTION_MODIFY.