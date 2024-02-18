Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 245
Lo sentimos, tal vez porque google auto traducir
La pregunta de la imagen es:
código:
Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y testeo de estrategias de trading.
Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas de trabajo
Andrey Dik, 2024.02.16 06:05
La clase base no tiene acceso a los campos de los descendientes.
esta es una versión funcional de lo que se requería.
sí, pero derrotado de esta manera:
es una versión de trabajo de lo que se requería.
Es muy buggy.
Muéstreme un ejemplo
Muestra un ejemplo, y cualquiera puede ofender a un artista).
¿Ejemplo de qué?
La tarea era obtener acceso a un objeto, no organizar el borrado correcto de objetos. Borrar siempre es más fácil que crear))