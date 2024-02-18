Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 116
(cansado) si ese fuera el problema, aparecería el error "'k' - redefinición; diferentes modificadores de tipo", pero no está en la captura de pantalla. Así que el compilador no se preocupa y no es el problema.
Bueno, bueno...
Bueno, intente compilarlo usted mismo. Si no te da pereza escribir mensajes sobre este tema en el foro, te debería dar pereza ponerlo en un editor y pulsar F7. Es mucho más rápido.
Forma rápida de calcular el logaritmo binario de un entero. Funciona de 3 a 5 veces más rápido que MathLog.
Yo uso una función como esta (puro chamanismo, pero funciona):
Ambas funciones dan la misma respuesta correcta, no he encontrado ningún error.
Es interesante comparar la velocidad de funcionamiento. Mi versión tiene un poco menos de operaciones de desplazamiento y suma, pero hay multiplicación al final. La versión de Alexey tiene un poco más de operaciones de desplazamiento y suma, pero no hay multiplicación. ¿Cómo es más rápido?
Tengo un máximo de 6 operaciones de desplazamiento y suma (búsqueda binaria). Eldesplazamiento (ulong)1<<k no cuenta, porque es una constante. Lo único es que también comprobamos el estado. Pero siempre hay 6 operaciones, más la multiplicación, más un desplazamiento más y el acceso al array gestionado (es decir, la comprobación del índice). Así que su versión será obviamente más lenta por la velocidad :).
Y tu versión, por supuesto, parece misteriosa).
p.d. Tengo la suposición de que si mi código pudiera desenvolverse en una cadena de comparaciones mediante if-else, deshaciéndose de todas las operaciones aritméticas, aceleraría enormemente las cosas. Pero sería un gran lío de código. Si sólo se pudiera usar la recursión en las macros...
Es interesante comparar la velocidad de funcionamiento.
La variante log2 es más rápida.
Lo tengo.
Reemplazar mi función.