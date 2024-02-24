Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 922

Maxim Dmitrievsky:

Maxim, aún así, ¿qué utilizas como predictores? Si no es un secreto, por supuesto.
Olga Shelemey:
Maxim, ¿qué utilizas como predictores de todos modos? Si no es un secreto, por supuesto.

ahora sólo series de precios, no transformadas de ninguna manera para RF

para NS se pueden tomar incrementos normalizados

pero no tengo el Grial, no soy ninguna autoridad aquí. Aleshenka aquí tiene
Aleksey Vyazmikin:

¿Puede resumir el objetivo de la borrachera en pocas palabras? La barrera del idioma me impide entender...

Cuando llegue a la codificación del bosque según tu artículo, haré muchas preguntas, ¿me las responderás?


lo esencial de la hilaridad en pocas palabras. Los chinos siempre arremeten contra todo, y este tiene todas mis ideas de los artículos.

elimina el ruido de los predictores mediante reglas difusas, y luego los resultados se alimentan a las entradas de una red recurrente, que se entrena mediante refuerzo

pero, El problema ﬁnanciero es muy complicado y es difícil establecer manualmente las funciones de pertenencia difusas
Fig. 2. Visión general de los DRN difusos para el aprendizaje robusto de características y el comercio autodidacta.
Preferimos aprender las funciones de pertenencia difusas directamente de las experiencias.Por lo tanto, preferimos aprender directamente las funciones de pertenencia y esta idea se detallará en la Sección IV.

 
Maxim Dmitrievsky:

en pocas palabras. Los chinos siempre engañan, y aquí tengo todas mis ideas de los artículos

elimina el ruido de los predictores mediante reglas difusas y, a continuación, introduce las salidas en las entradas de una red recurrente que aprende mediante refuerzo

Pero, El problema ﬁnanciero es muy complicado y es difícil establecer manualmente las funciones de pertenencia difusas
Fig. 2. Visión general de las DRNN difusas para el aprendizaje robusto de características y el comercio autodidacta.
Preferimos aprender las funciones de pertenencia difusas directamente de las experiencias.Por lo tanto, preferimos aprender directamente las funciones de pertenencia y esta idea se detallará en la Sección IV.

Así que la idea es realmente buena.

Aleksey Vyazmikin:

Así que la idea es realmente buena.

Es una idea común, cotidiana. Todas las amas de casa piensan de vez en cuando en estas arquitecturas de redes neuronales

Las particularidades son interesantes, y no se encuentran en ninguna parte hasta que uno mismo las piensa

 

https://github.com/Roffild/RoffildLibrary

Discusión (esperemos que el hilo no se vuelva a bloquear):

https://www.mql5.com/ru/forum/245373

Yuriy Asaulenko:
no importa :)
 
Maxim Dmitrievsky:
No importa :)
Ahora hagomi vps en google... A sugerencia suya. Micro. Parece que está bien, pero todavía no he llegado al modo.
Sí, la base de datos es SQLite. Gran material
Yuriy Asaulenko:
Actualmente haciendo vps en google... A sugerencia suya. Micro. Parece que está bien, pero todavía no he llegado al modo.

Algunos otros gratuitos en azure de Microsoft) no han examinado todavía, ya que no necesitan

 
Maxim Dmitrievsky:

Microsoft también tiene algunas cosas gratis en azure) no lo he mirado todavía, ya que no lo necesito.

En. Los gratuitos de MS son más pequeños y peores))
