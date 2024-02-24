Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 922
Maxim, ¿qué utilizas como predictores de todos modos? Si no es un secreto, por supuesto.
ahora sólo series de precios, no transformadas de ninguna manera para RF
para NS se pueden tomar incrementos normalizadospero no tengo el Grial, no soy ninguna autoridad aquí. Aleshenka aquí tiene
¿Puede resumir el objetivo de la borrachera en pocas palabras? La barrera del idioma me impide entender...
Cuando llegue a la codificación del bosque según tu artículo, haré muchas preguntas, ¿me las responderás?
lo esencial de la hilaridad en pocas palabras. Los chinos siempre arremeten contra todo, y este tiene todas mis ideas de los artículos.
elimina el ruido de los predictores mediante reglas difusas, y luego los resultados se alimentan a las entradas de una red recurrente, que se entrena mediante refuerzo
pero, El problema ﬁnanciero es muy complicado y es difícil establecer manualmente las funciones de pertenencia difusas
Fig. 2. Visión general de los DRN difusos para el aprendizaje robusto de características y el comercio autodidacta.
Preferimos aprender las funciones de pertenencia difusas directamente de las experiencias.Por lo tanto, preferimos aprender directamente las funciones de pertenencia y esta idea se detallará en la Sección IV.
Así que la idea es realmente buena.
Es una idea común, cotidiana. Todas las amas de casa piensan de vez en cuando en estas arquitecturas de redes neuronales
Las particularidades son interesantes, y no se encuentran en ninguna parte hasta que uno mismo las piensa
https://github.com/Roffild/RoffildLibrary
Discusión (esperemos que el hilo no se vuelva a bloquear):
https://www.mql5.com/ru/forum/245373
No importa :)
Actualmente haciendo vps en google... A sugerencia suya. Micro. Parece que está bien, pero todavía no he llegado al modo.
Algunos otros gratuitos en azure de Microsoft) no han examinado todavía, ya que no necesitan
Microsoft también tiene algunas cosas gratis en azure) no lo he mirado todavía, ya que no lo necesito.