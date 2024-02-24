Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2164
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Ya te has despedido, pero no te irás. ¿Es tu verdadero apellido?
¿Qué te hace pensar eso?
¿Se trata de cómo aplicar al mercado los numerosos estudios sobre la MdD descritos anteriormente?
Por favor, aconséjeme, al menos con ejemplos de demostración.
El enfoque de los radioaficionados siempre ha dado buenos resultados en el mercado :)))) Al menos, mucho mejor que los matemáticos de pura cepa. :)))) Que nunca han hecho funcionar nada, ni siquiera remotamente.
Merece la pena discutirlo en otro hilo en lugar de saturar este.
Perseguir la cantidad a costa de la calidad(
Y esta puede ser una de las razones del constante estancamiento en el pantano del mercado de divisas al por menor, que algún día podría secarse.
Me gusta imaginarme sentado, ocupándose de sus propios asuntos.
y entonces un espantapájaros entra en tu coche o en tu oficina y empieza a decir algo como "enséñame los beneficios".
Antes enterraban a la gente por esas cosas, pero ahora lo llaman valores liberales.
La arrogancia de los adeptos a las nuevas tecnologías. Claro que antes de ti no había nada, todo el mundo se limpiaba el culo con una bardana... y limpiaron sus rifles con un ladrillo.
p.d. Realmente deberíais haber puesto vuestras caras en todos los huecos, pero por lo visto la moderación de este foro no os permite pelearos con el off-top, es triste.
¿Qué nos dice la onda sinusoidal? Que es una onda sinusoidal. Hee-hee.
La arrogancia de los adeptos a las nuevas tecnologías. Claro que antes de ti no había nada, todo el mundo se limpiaba el culo con una bardana... y limpiaron sus rifles con un ladrillo.
p.d. A las tazas sudorosas en todos los agujeros y hace mucho tiempo yeso caras, pero probablemente la moderación en este foro no implica una pelea con offtop, es triste.
Inicie un hilo sobre el tema y lo discutiremos en profundidad.
Ya te has despedido, pero no te irás. ¿Es tu verdadero apellido?
Si no sabes cómo aparece ese nick en el foro, aplica el aprendizaje automático.Sin embargo, me temo que el Ministerio de Defensa es impotente aquí una vez más.
Me gusta imaginarme sentado allí, ocupándose de sus asuntos, sin tocar a nadie.
y entonces un espantapájaros entra en tu coche o en tu oficina y empieza a decir algo como "enséñame los beneficios".
antes te enterraban por eso, pero ahora se llama valores liberales.
Más bien los valores de "la publicidad es el motor del comercio".
La sección de Foursquare comenzó a marchitarse gracias a los esfuerzos de personajes como estos - ahora han llegado aquí.
Inicie un hilo sobre el tema y lo discutiremos con sentido.
¿Por qué no abre usted, profesor, una sucursal y enseña a la gente a comerciar de forma rentable? Ahhhh las ovejas no se pueden enseñar. ¿Es esa la razón?
Todo el mundo sabe hacer pucheros. Hee-hee.
Continúa.
Si elimina todo el patetismo sin complicaciones (¿o pretencioso?) de su mensaje, sólo quedará su cifra, pero lamentablemente el valor de esta cifra = 0
no hay ningún problema en pasar a funciones básicas al estimar la CD, con la suficiente persistencia es posible hacer una transformación inversa con un error dado
pero el problema sigue siendo el mismo: para operar con estas "imágenes rocosas" se necesita la repetibilidad de la correspondencia tanto de las señales descompuestas como de los movimientos del mercado.... para decirlo en pocas palabras:
si ves tetas así cuando vas a tus funciones de base, tienes que vender y punto.
UPD:
para aquellos que han olvidado lo que el teorema de Kotelnikov permite encontrar:
https://nag.ru/articles/article/103332/teorema-kotelnikova-dlya-chaynikov-prostyimi-slovami.html
Si elimina todo el patetismo sin complicaciones (¿o pretencioso?) de su mensaje, sólo quedará su cifra, pero lamentablemente el valor de esta cifra = 0
no es un problema pasar a funciones básicas al estimar la CD, con suficiente persistencia es posible hacer una transformación inversa con un error dado
pero el problema sigue siendo el mismo: para operar con estas "imágenes rocosas" se necesita la repetibilidad de la correspondencia tanto de las señales descompuestas como de los movimientos del mercado.... para ponerlo en perspectiva:
si ves tetas así cuando vas a tus funciones de base, tienes que vender y punto.
Sí. Así es. Es un desvío.