Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 924
¿te has enterado?
La respuesta está aquí:
¿Entrando en toda la depo en la real?Si "¡NO! "¿Por qué no?
Ve a filosofar un poco más. Cuando termines de filosofar, asegúrate de compartir
Al menos puedes ganar dinero con tu foto con cintas. Y lo tenía aún peor: en cuanto había una gran noticia y cambiaban las pautas del mercado, los beneficios bajaban.
Por eso dije lo de la voltereta: habría salido ganando desde ese momento si hubiera hecho caso.
El patrón es siempre el mismo.
el inicio del 95% de ATS demo/real:
Si está presente, la centralita será desechada.
Ahahaha... dispara.
¿qué otras opciones?
Significa que la tendencia no se destaca y la operación se vuelve ruidosa y plana, porque se tambalea hacia adelante y hacia atrás durante mucho tiempo.
Si es NS, también significa que las entradas no son filtradas antes de ser enviadas a la formación. Parece obvio.
Te diré que tenemos un coco malicioso) ahora se va a aferrar a la curva del examen todos los días.
Tratando de ayudar. Si la estrategia es aleatoria, cada operación supondrá una pérdida igual a la comisión+spread.
Si la pérdida media es mayor que la comisión+spread, entonces cp está operando estrictamente en la dirección contraria a la que debería. Busque errores, algo está mal. Intenta aumentar el periodo de entrenamiento, tómate un par de meses.Especialmente mira tus operaciones en la libra - una mala estrategia aleatoria no puede operar estrictamente en rojo todo el tiempo, es estadísticamente imposible. La estrategia es buena, pero deberías haber invertido las señales. ¿Quizás has mezclado las clases 0 y 1 en los datos de entrenamiento?
Estoy tratando de ayudar. Si tengo la sensación de que el mercado está cambiando de alguna manera, no sé por qué voy a recurrir a él.
Si la pérdida media es mayor que la comisión+spread, entonces el cp está operando estrictamente en la dirección contraria a la necesaria. Busque errores, algo está mal. Intenta aumentar el periodo de entrenamiento, tómate un par de meses.
De acuerdo, lo sé. Ya escribí que había otro modelo sobre la libra (puede que se me haya pasado porque lo he ido haciendo por lotes), sobre el euro también, desde principios de esta semana estoy usando otro.
Voy con paso firme, mi forex va mejorando y luego vuelve a retroceder.
no tiene sentido entrar en detalles ya que hay mejores actualizaciones, por ejemplo, la captura de pantalla de arriba. La próxima semana subiré uno nuevo ya
¿Cómo no volver a entrenar el modelo, alguien tiene alguna sugerencia?
Lo tengo así:
f1_score entrenamiento: 0,96
f1_score test: 0.59
¿Se ha reciclado?