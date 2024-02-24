Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3248
Intentaré acelerarlo un poco más.
Creo que podemos aplicar el principio del tamiz.
Supongo que se podría aplicar el principio del tamiz.
Ya existe una simple selección por índices conocidos de la matriz de correlaciones del conjunto de datos original, para cada patrón, por lo que es rápido. La línea más a la derecha de la pantalla sólo muestra cuántos ejemplos hay de cada patrón. Otros datos como los precios futuros se rellenan y se consideran las estadísticas. Se puede hacer de otra manera, sí.
patrón de entrada, salida en n horas.
La salida es?
en un TP fijo
fijo
¿Mientras se extrae?
¿Mientras minaba?
Puedo ver en las estadísticas, digamos que el futuro 10 bares, la salida de todas las curvas de cada instancia encontrada del patrón en el futuro (como un pronóstico).
A continuación, la media de todas las curvas.
Al igual que este patrón para vender, en promedio, y cuántos pips se puede ver.
se guarda la referencia del patrón, en el comprobador buscamos la correlación de los valores actuales con la referencia, abrimos operaciones según la lógica seleccionada
Lo tengo, por qué hay un montón de muestras. Si graficas la correlación en una matriz 1d, obtendrás algo remotamente parecido a esto.
Por encima de la línea azul superior, la correlación es super-alta. Usted puede ver que cambia suavemente en la parte superior.
Significa que vimos 0.9 en el probador - bien, abrimos. En la siguiente barra 0,91, luego 0,92, ...., 0,95, 0,94, ...., 0,9. La longitud de tales valores consecutivos super-altos es cuanto más largo es el patrón en sí. Puramente matemático.
Tal vez, es por eso que hubo una superposición de un gran número de operaciones.
Aprendizaje automático en el trading: teoría, modelos, práctica y algo-trading.
Aprendizaje automático en el trading: teoría, modelos, práctica y algo-trading.
Maxim Dmitrievsky, 2023.09.21 15:07
El bot abre varias operaciones al mismo tiempo, si la señal persiste, con el mismo volumen, de esto parece que martin
Por lo tanto, probablemente, cuando la minería tiene sentido considerar en una serie de muestras consecutivas sólo la primera.
Sí.
las estadísticas muestran, digamos que el futuro 10 bares, la salida de todas las curvas de cada instancia encontrado del patrón en el futuro (como un pronóstico)
Entonces el promedio de todas las curvas
Como este patrón está a la venta, en promedio, y cuántos pips se puede ver.
Vi algo similar aquí.
Se ve similar en la pantalla, pero la longitud del patrón es muy alta, porque M1. Probablemente mostrará algo interesante en los marcadores de hora, ya que se encontró.
Y este problema
parece estar resuelto.
Pero lo hago en python y calcular la correlación para todos los pares posibles a la vez, y luego elegir entre eso.Lo más importante aquí es la velocidad
Debe haber un análogo de esto en Python. Entonces debería ser rápido.