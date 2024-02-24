Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3327
No sé qué tipo de paquetes
no crees que los foros en RF se han rendido hace tiempo, lo mismo pasará con este recurso, que se está reorientando a los asiáticos
así que tenemos que aprender a aplicar las redes neuronales a otra cosa.
Por el momento nuestros pensamientos coinciden en cuanto al resultado. Sí, espero que haya una muestra muy fina, pero según tengo entendido el proceso es iterativo, lo que significa que se puede conocer la medida y parar mucho antes y utilizar los mismos datos para construir los mismos modelos de madera, que tendrán menos divisiones e indicadores más fiables en las hojas.
¿Entiendo correctamente que los centros iniciales están situados aleatoriamente?
¿Por qué al azar?
Recorra todos los puntos de la clase 1 y mida la distancia a todos los puntos de la otra clase, tomando la distancia mínima.
Cuando se hayan obtenido todos, ordénelos, elimínelos a la distancia que desee, un par cada vez. Si el punto eliminado se utilizó en otro par, se encuentra un nuevo punto con una nueva distancia mínima, ordenar de nuevo y continuar.
Tal vez usted puede pensar en una mejor manera. Tal vez sin clasificación - sólo eliminar a la distancia requerida.
En RF hay oficinas con licencias para FOREX - hace tiempo miré las condiciones - no eran muy buenas, pero si relativamente pocas transacciones, puede ser una opción.
Además, me interesa más la Bolsa de Moscú. Aunque, después de los famosos acontecimientos que no he estado allí todavía. Estoy interesado en las opciones, parece que hay una oportunidad de utilizar MO allí.
Si hago otra cosa, ya es un trabajo por el salario, ya que es difícil imaginar que habrá una oportunidad de ganar en mi trabajo. Incluso si se trata de algo nuevo, hay mucha competencia y se copiará el producto público y se desmontará la aplicación.
Y en general, si usted encuentra una buena opción con MO, puede abrir una empresa offshore ($ 1000 por año) + una cuenta en algún lugar de la CEI y el comercio como una entidad legal en cualquier centro de corretaje occidental.
En China parece que el comercio de márgenes está completamente prohibido, pero de alguna manera el mercado minorista de divisas existe allí) Irán parece tener algo allí también. Dudo que estemos completamente bloqueados.
Alfa hace relativamente poco incluso echó a los arbitrajistas en un vaso, pero ahora parece que marcap es grande.
VTB también tiene forex con licencia. Tal vez sus condiciones son más verdes)
Otkryvashka se está moviendo a VTB sin MT5, en un hilo sobre finam escriben que el próximo año probablemente renunciarán a MT5 también, como resultado no habrá MT5 en MosBirk.
de hecho sucederá tarde o temprano, ahora cada gran empresa está tratando de escribir su propio software fácil de operar, una MQ está constantemente tratando de inundar a los usuarios con la funcionalidad, olvídate de "la brevedad es la hermana del talento".
Sí.
Son así en todas partes ))))
Entras pobre y sales con mucho dinero.
Sólo trabajan para eso.
Eso es todo, todo el mundo es rico.
Es un número gracioso