Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3255
(des)por cierto, o aquí de nuevo hay una auto-glorificación general de los resultados teóricos :-))
todo el mundo sabe que en la mayoría de los casos la formación y las pruebas se llevan a cabo prácticamente para BO, pero usted está tratando de utilizarlos en Forex ... y las reglas de negocio de introducción son inicialmente mezclado y confundido. Uno de los malditos matices
¿BO es qué? Lo que usted utiliza a menudo y abrevia - otros no lo utilizan y no tienen ni idea de lo que quiere decir. Los autores normales escriben en su totalidad la primera vez y muestran la abreviatura, luego siguen las abreviaturas.
algo así como
Para la vida de mí, no veo ninguna razón para convertir los datos en una matriz kor.
Aquí está una comparación de lo que el algoritmo verá cuando busca patrones en filas regulares con características y en una matriz cor con características.
No veo ninguna ventaja...
Cambié los datos a algo similar a series de tiempo, el resultado es el mismo.
algo así como
Así que busca patrones en un conjunto de datos normal con signos, sin matriz cor., el resultado será el mismo, casi garantizado.
P.D. Y por qué he dedicado tanto tiempo a esto... Podría haberlo visto en YouTube...
Ah, ya está.
Oh, todo el mundo
de acuerdo
de acuerdo
ir a ver YouTube ))
¿BO es qué?
Yo tenía la impresión de que en el sitio es una abreviatura bien establecida : BO - opciones binarias. Curvas/pendientes/derivadas pero se trata de cuentas atrás discretas y + - en ellas. Algunas de las reglas de negocio introductorias provienen de opciones. Y otras no, lo que resulta en un perejil que no funciona ni aquí ni allá.
En respuesta a mi tocayo: Estoy a favor de MO y de cualquier movimiento. Pero simplemente si no hay ningún resultado durante mucho tiempo, es necesario buscarlo - tal vez algo no está planteado inicialmente de la manera correcta. Nunca he visto ni siquiera una demo "hecha usando Machine Learning" en un tema. La búsqueda metódica implica también la crítica (preguntas/comentarios a)la base.
Desbordamiento de memoria en TFs pequeños. La memoria se desborda con 16 osu y archivo de intercambio (swap en un mac) 30gig. Por ejemplo, hay una matriz de correlación de 50k por 50k.
Al parecer, algunas peculiaridades de Python, porque el algoritmo es el mismo en MQL.
Esta es una variante frontal. Es aún más rápido con un tamiz.
Supongamos un millón de barras. La longitud de la cadena es 10. Entonces 1d-array para 10 millones de valores dobles es 80 Mb. punto 3. - Pues bien, que sean 500 Mb en términos de consumo de memoria. ¿Qué es lo que no he tenido en cuenta?
