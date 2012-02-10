Смотри, как бесплатно скачать роботов
Dejavu - индикатор для MetaTrader 4
- 14534
Описание:
Алгоритм:
На момент данной публикации существует, как минимум, две работы (ft.Dejavu и WmiFor), позволяющие с определенными условностями находить "похожие" участки на истории.
В текущей работе эта задача решена на несколько ином уровне. Кратко - через КК Пирсона.
Входные параметры:
SCR_Dejavu:
- StartDate - дата, с которой проводится анализ истории.
- Limit - условное задание границы (Limit * Max(|KK|)), при которой будут учитываться соответствующие участки. При Limit = 1 будет учитываться всегда только один участок - наилучший.
- MinStep - условное задание шага (MinStep * Max(|KK|)), которое позволяет учитывать только лучшие из рядом-находящихся похожих участков по условию Limit.
- InitInterval - начальный размер куска истории, с которым будет производиться сравнение. После запуска удобно менять его мышкой (см. видео).
- Depth - на какую глубину (в барах) делать "прогноз" в прошлое и будущее.
- Alpha - коэффициент экспоненциального среднего (возможно предварительно сгладить историю).
IND_Dejavu:
- StDev - вкл./выкл. отображение СКО найденного среднего наиболее-похожего участка.
- HighLow - вкл./выкл. отображение самых удаленных значений участков, из которых был сформирован средний наиболее-похожий участок.
- Берется интересуемый кусок истории (цены закрытия + EMA).
- Сравнивается со всеми другими кусками истории - вычисление сотен тысяч КК Пирсона.
- Через Limit и MinStep-условия находятся наиболее похожие участки на истории.
- Из них формируется средний наиболее похожий участок, который визуализируется вместе со своими характеристиками.
Используются два авторских быстрых способа вычисления КК Пирсона, из которых задействуется самый производительный, в зависимости от ситуации. Размер искомого участка истории практически никак не влияет на скорость вычислений.
Замечания:
- Необходимо разрешение на использование DLL.
- Средний наиболее-похожий участок всегда имеет КК >= КК самого похожего участка.
- Искать похожие куски можно не только на цВР ФИ исходного участка, но и на ВР любой природы - цВР других ФИ, ВР прочих данных, включая СБ.
- На данных СБ (случайное блуждание) прогноз обязан быть горизонтальной линией, при этом его СКО должен расходиться при отдалении.
- Не имеет значения вертикальный масштаб участка и его зеркальность при сравнении с исходным.
Реальные возможности дальнейших исследований:
- Реализация учета горизонтального масштаба.
- Нахождения наилучших паттернов (оптимизационная задача, которая относительно быстро может быть решена через MQL5 Cloud
- Network).
- Имеется возможность окончательно решить вопрос состоятельности применения теории паттернов к фин. рынкам.
Rj_FiboAverage
Уровень Фибоначчи по дневной машке.SendOrderMultiLock
Мультивалютный скрипт открытия двух противоположнонаправленных ордеров.
Индикатор SimpleScalp_MTF
Индикатор SimpleScalp_MTF по простой скальпинговой стратегии с сайта strategy4youTrendlessAG
Индикатор Бестрендовости