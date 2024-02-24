Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3242
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Otra pregunta de MM, ¿habrá restricciones aquí?
... Las redes neuronales son probablemente más difícil, tal vez sólo en python.Cualquier preprocesamiento, a nivel de ejecución de un modelo ya entrenado, suele ser bastante sencillo y se puede reescribir en otra NPS.
1. No hay ningún problema con las redes neuronales en R. Hay un Torch portado(1.13.1), y hay H2O. Ambos se pueden convertir a ONNH con un poco de gimnasia.
2. La complejidad del preprocesamiento depende de los conocimientos y habilidades del programador. Y no "cualquiera" puede reescribirse o convertirse a ONH.
La pregunta sobre el concurso es diferente:
" ONNX puede compararse a un lenguaje de programación especializado en funciones matemáticas. Define todas las operaciones necesarias y el modelo de aprendizaje automático debe implementar la función de salida con este lenguaje". Si tenemos en cuenta que este "lenguaje" está en constante expansión y cambia con bastante rapidez, los problemas de depuración del propio código ONNX y su implementación en la ACM serán la mar de largos.
Por lo demás, la idea es interesante para aquellos que dispongan de mucho tiempo libre.
Suerte
Creo que dijeron que se puede utilizar su propio archivo mqh con su propio código, por lo que puede utilizar sus propios predictores, según tengo entendido.Pero de nuevo, si usted necesita indicadores especiales, no se puede adjuntar a través de la resource....
Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y ensayo de estrategias de negociación
Aprendizaje automático en el trading: teoría, modelos, práctica y algo-trading
fxsaber, 2023.09.13 19:28
En la discusión de la plantilla de robot para Tester.
Comprobación de la plantilla en un MA estándar, sólo en los ticks.
Plantilla de trabajo.
Comprobación del patrón en una MA estándar, sólo en ticks.
Patrón de trabajo.
Ahora en centavos reales, 10 libras, preferiblemente sin reinvertir.
y vas a perder, 100%.
porque en eltrading real habrá muchas más operaciones negativas que positivas.
y la epopeya con el glorioso MO finalmente terminará.
y la epopeya con el ilustre MoD habrá terminado por fin.
El asesor no tiene nada que ver con el MdD. Se trata de una prueba técnica de la plantilla propuesta.
Por qué ir a la rama de MO e informar de que MO no funciona - no lo sé.
Comprobación del patrón en una MA estándar, sólo en ticks.
...Un patrón de trabajo.
y todavía no está claro: ¿cómo onnx-señal entrará en este patrón de trabajo?
y todavía no está claro: ¿cómo onnx-signal entrará en esta plantilla de trabajo?
A través de su variante del cuerpo de esta función.
Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y testeo de estrategias de trading
Aprendizaje automático en el trading: teoría, modelos, práctica y algo-trading
fxsaber, 2023.09.13 19:28
Cada tick viene a la entrada - la salida es ONNX-decisión sobre la señal de trading.
Una variante del cuerpo de tal función mostró anteriormente. En el caso de ONNX está conectado su propio model.onnx.
La plantilla de EA se mantiene sin cambios.