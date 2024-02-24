Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3245
pues lo de siempre).
El día de la marmota.
Eso seguro.
Por medio de bardos y gpts intenté acelerar mi código en Python, que no está disponible en Internet, es decir, sin mirar. Son 20-30 líneas. Ninguna funcionó, es más, ninguno de los códigos sugeridos funciona en absoluto. No importa cuánto lo intente, no hay ningún resultado. Que tipo de pistas también que estos llm no saben cómo extrapolar.
Usa bing, si no puede hacerlo, nadie puede hacerlo.
¿Reglas asociativas?)
Correlación ) puedes hacer secuencias formadas por los valores de diferentes características y buscar similitudes en las historias
En la línea de los modelos de madera de conjunto....
Si no podemos tomar la calidad, tomemos la cantidad....
Cada árbol por separado predice muy mal, pero si hay un ensemble de 100-1000 árboles, obtenemos previsiones más o menos buenas debido a la supresión de ruido(aquí tenemos información detallada al respecto, y aquí).
Si hacemos una analogía con el comercio - si no podemos tomar la calidad (hacer un buen TS / un árbol), podemos tratar de tomar la cantidad por un conjunto de TS / conjunto de árboles.
Y no es necesario que cada CT gane mucho y bien, lo principal es que gane exactamente.
Y por lo tanto la tarea es llegar a un conjunto de TC.
He desarrollado un cierto generador automático de sistemas de comercio, se encontró que con una idea y una herramienta que usted puede conseguir alrededor de 10-20 débilmente relacionados / no correlacionados TS.
Unaidea es, por ejemplo, un indicador que has desarrollado y sobre su base construyes algunas reglas de trading (TS).
Los propios TS son bastante simples, lo que da esperanza de que no resultaron como resultado de la reconversión, pero el tiempo lo dirá....
Por el momento un robot para el euro en una idea, 15 TS, si el TS trabajará en los nuevos datos, el conjunto total de comercio de TS debe dar un beneficio estable, pero el TS debe ser de al menos 100 piezas.
El comercio de 15 TC en el Judio parece bastante espeluznante).
y hasta ahora en más, pero es sólo el primer día de pruebas, había un montón de errores ...
No he dicho nada super natural, y no hay nada nuevo aquí, pero aún así me parece interesting....
haciendo una rápida búsqueda de patrones.
Todavía no he sido capaz de superar los resultados de MoD
También se puede minar así, hoy he minado esto en un reloj. He estado minando desde 2020, todo lo anterior es oos
Martin es bueno.
Ni siquiera sé cómo comentar