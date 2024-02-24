Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2905
Existe la sensación de que tales planteamientos no son formalizables en principio. Aunque sólo sea de forma limitada en el marco de la teoría original de Dow.
Y si hablamos de "comprensión del mercado", aquí en el foro se encuentra el primero de tales comprensores.
Lo más probable es que se pueda formalizar parcialmente, pero la histéresis no se puede formalizar con seguridad))).
Entonces, ¿ha desarrollado una comprensión del mercado, se ha dado cuenta de la Verdad?
He tenido una comprensión durante mucho tiempo, durante muchos años ...
Pero sólo recientemente he encontrado las herramientas adecuadas para realizar esta comprensión....
Me lo puse desde el centro, parecía extraño marcado. Luego se lo puso desde el principio, cuando el lado derecho no es visible, probablemente habría pasado de la misma manera.
Me gustó que habla despacio y con claridad, escuchando a desarrollar la más adecuada. Parece un extranjero).
¿Dónde puede obtener los volúmenes de CME en tiempo real?
¿Quiere inscribirse?
¿Quizá esto le sirva?
He intentado usarlos, pero se actualizan una vez por minuto. Lo necesito en ticks directamente.
Tú mismo mostraste un vídeo donde el volumen se actualiza con CME una vez cada 5 segundos más o menos. ¿No operaste desde algún terminal de la misma manera? ¿O Potikovo?
No tuve oportunidad de tomar datos del terminal de allí, quiero vallar datos en tiempo real en R-ku....
Necesito datos de flujo, ya sea de un terminal normal (que da la fecha) o de un sitio web, por ejemplo....
Pero se necesita la fecha de flujo recto, sin saltos y retrasos.
El EUR puede dispararse muy bien, el creador de mercado tiene largos(rectángulos rojos).
Pero primero todo el mundo va a conseguir otro moco hacia abajo, incluyéndome a mí)))