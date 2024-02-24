Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2675
En este ejemplo, la señal y el ruido existen objetivamente al principio como cosas separadas. Esta analogía no se aplica al mercado: sólo hay un precio inicial único, que dividimos en ruido y señal a nuestra discreción.
La comunidad de operadores en un número suficientemente grande con aproximadamente los mismos parámetros puede compararse a un medio similar a los medios físicos. En el movimiento browniano las velocidades máximas y mínimas de los objetos no las conocemos y no podemos, también sólo para un cierto gran porcentaje podemos determinar con exactitud las velocidades máximas mínimas y medias. Es posible hacer lo mismo para este número de operadores en un periodo estático. Y es muy posible que en tal entorno de comerciantes los impulsos causen ondas amortiguadas).
La analogía es bastante comprensible, pero no está totalmente desarrollada) Cada "partícula" del mercado reflexiona, intenta comprender el mercado en su conjunto, etc. (como tu razonamiento, por ejemplo). Esto lo cambia todo mucho y apenas es posible "captar" esta "física" mediante simples planteamientos ondulatorios.
En el bazar no hay señal, hay ineficiencias. Comprar botas a una abuela, empujarlas a cambio de un sombrero y venderlo por más que las botas.
Existen ambas cosas, pero en realidad son cosas incomparables.
Comprar un producto - transformarlo de alguna manera (procesarlo, entregarlo en el mostrador, etc.) - venderlo - volver al punto 1 y repetir todo de nuevo. ¿Qué es esto sino un ciclo? Por supuesto, hay un gran número de ciclos de este tipo en varias escalas y , debido a su interferencia constante, no se obtiene una señal limpia. Resulta que es sucia, pero aún se puede trabajar con ella.
Sí, así es.
Sí, ¿y cuál es la parte inviable?
El ejemplo del vídeo era para demostrar que es posible separar el ruido de la señal en tiempo real (cada uno decide lo que es ruido y lo que es señal, como he escrito más arriba).
En el ejemplo hay un micrófono fuera del auricular, que capta puro ruido original. ¿Qué podemos tener como su análogo (micrófono y ruido)? Toda la matemática que hay ahí consiste básicamente en determinar cómo se distorsiona el ruido al pasar por los auriculares (y luego este ruido distorsionado se "resta" ) .
1. El mercado es un entorno cambiante
Bueno, es una tendencia, pero no es una señal )
Bien, sustraigamos la tendencia, normalicemos las amplitudes - seguiremos teniendo una(s) onda(s) sinusoidal(es).
Utilizando la misma mercancía condicional como ejemplo: almacenamos las existencias para la producción - el precio sube, nos abastecimos - dejó de subir o empezó a bajar. Al cabo de un tiempo, agotadas las existencias, volvemos al mercado y vendemos de nuevo - el precio vuelve a subir. Está claro que en realidad todo es mucho más complicado, pero el modelo básico es exactamente el mismo.
Una señal es cuando hay alguna información ordenada que se puede interpretar, ¿verdad?
¿Qué es más fácil de interpretar que una onda sinusoidal? Vender en la parte superior, comprar en la parte inferior.
No hay necesidad de considerar los senderos como una señal, porque tenemos una carretera delante de nuestros ojos, así que no hay nada que predecir: basta con mirar hacia delante. No hay ninguna carretera en el mercado, sólo hay vagas ideas de cómo será.
