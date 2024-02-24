Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2670
Si descompones el precio en primitivas - sinusoides, selecciona las sinusoides más fuertes, puedes ver patrones interesantes
Todo lo que hay después de la línea vertical verde es el futuro invisible para nosotros, y todas las curvas que hay después de la línea son previsiones.
¿Alguien ha hecho algo en ese sentido?
Me refiero a que deberías entrar al principio de una tendencia larga, media y rápida.
La extrapolación de ondas sinusoidales no funciona.
Señales o factores aquí son en su mayoría de impulso, y DSP trabaja con señales que son constantes durante algún tiempo, los factores de influencia. También funciona con las que decaen, si se conoce la velocidad de decaimiento, y aquí es con esto como yo entiendo el problema. Es posible descomponer en un cierto intervalo de tiempo, es posible descomponer un poco más tarde, pero aún no se aprende a encontrar correctamente las mismas sinusoides en el primer y segundo intervalo de tiempo en los sistemas donde no hay constancia de las señales. Sólo podemos suponer que no han aparecido nuevas señales y que ninguna se ha desvanecido. Pero esta suposición no es correcta para un mercado TS
Estoy hablando de un patrón específico con un filtro, no de tirar todo en una fila y esperar un milagro
En general, creo que la potencia pronto permitirá descomposiciones más completas en áreas cercanas de un lote y el análisis de los cambios en sinusoides o tal vez otras funciones simples. Hasta ahora, los escarceos en esta dirección. En general, cardio ya está en el reloj, e incluso hace 5 años sólo en un ordenador era posible. Aunque no es correcto, por supuesto, cardio sigue siendo una función permanente del sistema. Pero también hay bastante ruido y la tarea de seleccionar automáticamente las señales necesarias aún no se ha resuelto del todo.
PCA
el primer componente en la parte superior, algunos otros en la parte inferior.
nada de extrapolaciones, previsiones, etc., modo tiempo real...
La figura muestra que una tendencia es cuando las ondas fuertes están en un cierto orden (patrón) los de alta frecuencia, medio plazo, largo plazo están en resonancia....
Sin descomposición, no se ve.
Paralelamente aumentará la complejidad y eficiencia de los mercados, por lo que siempre estaremos un paso por detrás ) si antes era posible escribir un TS primitivo en la rodilla y funcionaba, ahora no sobrevive ni el MO
Nadie discute esto, es posible acercarse al tiempo real en el punto de análisis, pero no superarlo por supuesto. Y la complejidad del sistema y los sistemas de análisis son paralelos aproximadamente.
Aunque no es correcto, por supuesto, cardio sigue siendo una función permanente del sistema. Pero también hay bastante ruido y la tarea de seleccionar automáticamente las señales necesarias aún no se ha resuelto del todo.
Creo que ya está resuelto
Es más fácil allí, no hay tendencia
También puedes usar la descomposición para entender a qué onda obedece el movimiento en este momento.
sin miramientos, sin retrasos...