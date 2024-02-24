Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2668
Nunca antes había pensado que es más realista estimar las detracciones de las TS mediante Monte Carlo, y no por la máxima detracción histórica.
Algunos TS mostraron drawdowns superiores al drawdown histórico y luego volvieron a funcionar
Sería útil hacer de esto una característica estándar de MT5 probador
https://medium.com/@ankit_quant/cuando-dejar-de-comercializar-una-estrategia-28d104bb20b6
Recuerdo que usted y fxsaber me convenció de la inutilidad de Monte Carlo)
Dios me libre de recordar. No recuerdo )
Se trata de eso, pero no estoy en desacuerdo, ya que usted y él tienen razón en gran parte. Simplemente me vino a la mente)
Tal vez estoy confundiendo algo... la discusión era sobre la optimización montekarloy (como una búsqueda de TS), y aquí se trata de la evaluación de riesgos de una estrategia listo. Para ser más precisos, ni siquiera los riesgos, pero la forma de determinar cuando el TS dejó de funcionar.
Sí, el enlace de ahí trata de la validación de TS sobreajustadas. Probablemente no tenga sentido así. También cabe preguntarse si significa que no tiene sentido determinar la reducción admisible.
El peor escenario se puede obtener no mezclando aleatoriamente 10000 veces, sino simplemente pegando todos los drawdowns. Pero esto es si la estrategia está funcionando, como en el ejemplo. Es probable que tengamos una estrategia reentrenada - una prueba hacia adelante sólo nos ayudará a evaluarla.
En el peor de los casos, la reducción puede resultar inaceptable en absoluto, algo en el medio es probablemente más lógico.Prueba de Monte Carlo.
Bueno, Monte Carlo da muchas posibilidades y se puede utilizar de diferentes maneras.
En tu enlace creo que utilizan barajado aleatorio de las operaciones (shuffle) para que sólo cambie el drawdown. A mi entender, no se trata de una definición de "verdadero" drawdown, sino de si el drawdown real es "normal" o no. Si la reducción es demasiado grande o demasiado pequeña (cae en la cola izquierda o derecha del histograma modelado), puede indicar una dependencia entre operaciones vecinas.
Escribí un programa interactivo en R para poder añadir combinaciones de sinusoides a mano.
tal vez alguien le gustaría hurgar)))