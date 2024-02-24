Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2672
No, es posible, por supuesto, e incluso se pueden comparar señales fuertes, pero aún no débiles. Para comparar señales débiles o todas, necesitamos una descomposición temporal más frecuente, quizá, o algo más. Nos damos cuenta de que el impulso da una onda amortiguada. Pero aún no podemos calcularla.
La naturaleza ya lo ha calculado todo por nosotros. Sólo es necesario observar con atención.
¿Tienes algún ejemplo de este problema? Es interesante hurgar.
¿es así como se supone que debe ser?
P[i] - log( media(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150
donde " P [ ii] " son los últimos 20 preciosy " P[i ] " es el precio actual.
Esto es lo que debería parecer con un factor de 150.
250
Y si aumentas el periodo de Mashka se vería así
Se trata de concentrar la mayor cantidad de información posible en un solo elemento, pero que sea estacionario.
y luego compararla con tus etiquetas según algún criterio de información, y repasarla hasta obtener el máximo.
Éste será el mejor en todos los sentidos.
y es más rápido que forest o NS.
¿Qué utiliza para medir la información? ¿Qué utiliza para cambiar lo anticuado? ¿Cómo se mide que este atributo es mejor que otros?
Sólo me preocupa la estacionariedad. Para que los signos no se salgan de rango en las nuevas y no haya mucho pegado en una determinada posición.
El resto esta por encima.tu y tus sinusoides os habeis distanciado del modus operandi en general, parece :) ya no quedan especialistas en el tema, solo Alexey a veces escribe algo sobre estadisticas y distribuciones.
el resto arribatu y tus sinusoides os habeis ido del todo del MdD, parece :) ya no quedan especialistas en la materia.
¿De qué sirve si todo el mundo hace lo mismo?
¿Qué tienen que ver con las comillas)?
El campo de aplicación es más amplio que el de las redes neuronales... Por ejemplo, la creación automática de datos, incluidos los datos de destino.