Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3041
¿Por qué no? Entrena, prueba, valida y vete.
Lástima, cambié el avar.
¿Por qué?
El militarismo ha llegado a este lindo y tierno tema.
¿Es un francotirador lo que tiene?
Estoy tratando de linealizar el espacio, o simplemente traducir un espacio no lineal a un espacio más lineal. Estoy interesado en el algoritmo HLLE.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_dimensionality_reduction
parece bastante interesante. Me parece que el AMO será más fácil de reconocer un boceto de este tipo que el precio tal como es.
¿Alguien puede decirme por qué hay una distorsión tan desagradable de los colores en la animación cuando la subo aquí?
Así es como se ve el precio transformado por el algoritmo.
quien quiera jugar
Bueno, el aprendizaje múltiple tiene los mismos problemas que el pca.
tendrás dificultades para ajustar series no estacionarias
Pues yo estoy aprendiendo con los mismos problemas que pca.
te va a costar mucho ajustar series no estacionarias
¿Qué hay que coger? No hay nada que coger, el patrón actual se transforma a una dimensión diferente y ya está.
hizo una foto más bonita
Extraer algunas "buenas" reglas/estrategias de los datos...
Paso completo
1) transformación y normalización de los datos
2) formación del modelo
3) extracción de reglas
4) filtrado de reglas
5) visualización
código listo, sólo hay que sustituir los datos.
La cuestión es que, si puedes encontrar "CTs que funcionan" de forma aleatoria, ¿cuáles son las formas de probar que las CTs encontradas en datos reales no son aleatorias?
Alexey lo está haciendo aquí, me pregunto si hay alguna prueba estadística para este tipo de tareas.