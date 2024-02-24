Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2803
Bueno, adjunté los logs en ese post - yo tampoco le encontraba sentido al error.
Nunca he visto este tipo de errores durante el tiempo que he estado trabajando con Rca, así que las preguntas son para usted y lo que ha instalado allí.
Porque así es como funciona R, entonces el script necesita una versión más antigua, luego una más nueva - muy inconveniente - ni siquiera hay compatibilidad normal hacia atrás.
Gracias. Pero, ¿dónde especificar la ruta con los archivos?
reemplazar file.choose() con el camino, pero me parece más conveniente.
No está claro aquí, además, el truco de que estaba en la presencia de un bucle.
No entiendo la cosa con el bucle, ¿es necesario tirar características correlacionadas del conjunto o qué? Si es así, el script lo hace.
No entiendo, donde conseguir este paquete " tidyft " - no está en la lista, entiendo que necesitas descargarlo de github, pero no entiendo que descargar allí.
...
Pues léete al menos las 50 primeras líneas del manual de Rca, ¿por qué eres tan tonto? Y échale la culpa de todos tus fallos a Rca, pseudocompatibilidad, etc.... Da rabia el tiempo que ha pasado y no sabes las cosas básicas..
¿Qué lista? ¿Dónde has mirado? ¿Has mirado algo?
o
install.packages("tidyft")
Bueno, cosas elementales...
¿Y que otros paquetes puedan afectar a los paquetes que se especifican en el script?
Todo lo que he probado es lo que se ha publicado aquí.
Lo que no queda claro con el bucle es que hay que lanzar con distinto coeficiente, el número de lanzamientos depende de ello directamente.
...
Obviamente, traté de encontrar e instalar el paquete - no está en la lista, pero en el registro.
Sólo aparentemente tengo que cambiar a alguna versión de nuevo - ya tengo 4 de ellos instalados - no es conveniente.
Lo que no está claro con el ciclo - es necesario echar con coeficiente diferente - el número de echar depende de ello directamente.
Hay un coeficiente que se puede establecer.
deja que otro responda a las otras preguntas, no se, a lo mejor no entiendo algo.... te dire una cosa, yo uso Rku todos los dias durante muchas horas, varios años, tengo 3.6.3 y desde hace un año nunca !!!! he cambiado entre versiones, corres Rku 3 veces al año y tienes 4 versiones, y no te sientes comodo ahi, incompatibilidades, algo mas.... No se que pasa, pero creo que el problema no es de Rca....
Para el control, he probado en mi equipo utilizando este script. Resultado:
Tengo algunos errores de nuevo :(
Se puede, pero yo soy partidario de automatizar el proceso: ejecutar y hacer otra cosa o ejecutar y esperar a que termine cada paso, eso sería un factor manual a torcer.
Tengo la versión 3.5 para el script de trabajo, todos los demás cambiado justo debajo del código de los habitantes de aquí. Las nuevas versiones no funcionan con el código antiguo (paquetes).
Entonces, ¿cuál es el punto de esta búsqueda?
para filtrar las características con una correlación superior a 0,9.
filtrar las características con una correlación superior a 0,8.
filtrar rasgos con una correlación superior a 0,7.
para filtrar rasgos con una correlación superior a 0,6.
....
..
No entiendo que sentido tiene esto, tamizar una vez y ya está.
========================================
Además, es bien sabido que a la gente de madera le importan un bledo los rasgos correlacionados.
Toma, entrena el modelo, selecciona características importantes del modelo y no te preocupes....
no hagas tonterías, no pierdas tu tiempo ni el de los demás.
Tuve que poner más paquetes
El script entró en un largo pensamiento, habiendo tomado 6 gigabytes de memoria - el muestreo en sí está dentro de un gigabyte - parece ser un consumo excesivo.
Todavía estoy esperando.
¿Qué quieres decir con "una vez y ya está" - hay un montón de muestras, por lo que se requiere un enfoque sistemático. Si va a ser útil, lo haré en MQL5, por lo que funcionaría fuera de la caja, y espero que más rápido.
========================================
Además, se sabe que la madera no se preocupa por los signos correlacionados.
Toma, entrena el modelo, selecciona las características importantes del modelo y no te preocupes....
no hagas tonterías, no pierdas tu tiempo ni el de los demás.
CatBoost elige aleatoriamente el número de predictores en cada iteración de división o construcción del árbol - depende de la configuración, y significa que los predictores fuertemente correlacionados tienen más posibilidades de entrar al azar, es decir, no en ellos, sino en la información que llevan.
Lo estoy haciendo ahora, también para el hilo del foro, para ver si tiene sentido para esa muestra.
Por lo menos, espero que este enfoque permitirá hacer modelos más diversos, lo que permitirá describir (Recall será más) más situaciones en la muestra y utilizar más el paquete de modelos.
No lo tiene.