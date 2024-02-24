Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2580

elibrarius #:

El consejo de SanSanych fue DukasKopi.

límite ahí, hasta 3 años de historia, una mierda.

Nadie tiene datos históricos ?????

mytarmailS #:

Haces unas cosas de miedo el sábado... descarga de MT5 :)
 

Construí la última versión de TS con el filtro para reducir los riesgos, puedes hacerlo sin filtro, entonces el beneficio es 2 veces más y los riesgos son mayores



mytarmailS #:

Bien, adelante, empieza a comerciar
¿Es un Welshab para ti? ¿Cómo se transfieren los modelos a ella?
 
Maxim Dmitrievsky #:
No, es una losa.
También me pregunto cómo.
¿Se basa en los dados...
También hay api C#, tal vez a través de ella.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Tslab, son sólo muletas para una visualización conveniente... Para no tener que escribir su probador en R
 
Número romano:

Sí, todos los cálculos se hacen en R, envío a tslab sólo los precios y el vector con señal de compra, pongo unos dados para TS, y ya está....

Es una tontería, pero es rápido y sé con seguridad que el beneficio se calculará sin errores y puedo optimizarlo para algunas cosas pequeñas.
 
mytarmailS #:
Ya veo. Sin embargo, es inteligente.
Empezaba a pensar que había construido un modelo a base de dados ))

Python es conveniente en este momento. He escrito mi propio probador, pero es posible portar los modelos o el comercio a través de api. Si se añade ONNX, será un cañón.

Me puse en contacto con el M1 mac, ahora llevo medio año esperando que llegue el catbusta, prometen un lanzamiento en 2 semanas. Por ahora estoy usando una máquina virtual en vin.
 
Número romano:

Empecé con cubos, fue mi primera programación, así que también tengo tslab...
No creo que los dados puedan construir algo que funcione.
