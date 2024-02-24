Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2580
El consejo de SanSanych fue DukasKopi.
límite ahí, hasta 3 años de historia, una mierda.
Construí la última versión de TS con el filtro para reducir los riesgos, puedes hacerlo sin filtro, entonces el beneficio es 2 veces más y los riesgos son mayores
Construí la última versión de TS con filtro para reducir los riesgos, puedes hacerlo sin filtro, entonces el beneficio es 2 veces más pero los riesgos son mayores
Norm, corrido en el comercio
No, es una losa.
También me pregunto cómo.
¿Se basa en los dados...
También hay api C#, tal vez a través de ella.
Si, todos los cálculos se hacen en R , solo envío el precio y el vector con la señal de compra a tslab, pongo unos dados para cp y listo...
Ya veo. Sin embargo, es inteligente.
Empezaba a pensar que había construido un modelo a base de dados ))
Ya veo. Eres un astuto, ¿verdad?
Empezaba a pensar que estaba construyendo una maqueta con dados).