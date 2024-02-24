Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2564
Eso es lo que escribí - con el objetivo de identificar un patrón consistente que da una ventaja estadística en un sitio particular. Y cuantificamos los predictores, cualquier predictor.
Pero el "cómo" hacerlo es una cuestión abierta - hasta ahora sólo mediante la enumeración de tablas preparadas, hechas en base a suposiciones empíricas o a la partición estadística del algoritmo CatBoost.
En la figura 3 "quanta" - lo más probable es que se elija el rango medio, en el que hay alguna ventaja estadística.
¿Alguien ha intentado aplicar la paradoja de Montichol al comercio/toma de decisiones?
Tengo entendido que hay un problema de colinealidad (correlación) de casi todos los predictores. También hay un problema combinatorio: si hay muchos predictores, puede haber demasiados cuantos. Puede valer la pena reducir la dimensionalidad mediante PCA o PLS primero.
He escrito más arriba que excluyo los predictores que tienen una señal similar en la muestra, es decir, la correlación entre los predictores cuantílicos disminuye, aunque utilizo mi método de agrupar y seleccionar el mejor resultado de un grupo de similares.
En cuanto al problema combinatorio, ¿dónde lo ves exactamente? ¿En la muestra de entrenamiento? Si es así, teóricamente puede serlo, y probablemente tenga sentido aplicar el ACP aquí, pero no antes de que la muestra final esté lista. Todavía no he encontrado ese problema; al contrario, hay menos predictores que en la muestra inicial.
¿Cómo?
¿Cómo es eso?
¿Cómo es eso?
Mira la wiki, dice que la formulación inicial es incorrecta y no dice claramente que se puede hacer correcta de diferentes maneras. La esencia de la paradoja es precisamente que la intuición rellena la reticencia inicial de diferentes maneras para diferentes personas. Un efecto puramente psicológico.
No lo entiendo, pero atribuyámoslo a mi analfabetismo...
Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta mierda en pocas palabras?
He leído tu post, construir el heurst y qué hacer con él?
Bien, si dividimos cada predictor en sólo dos trozos y miramos todas las posibles reglas que incluyen una mitad de cada predictor, entonces habrá 2^N trozos diferentes, donde N es el número de predictores. Ahora, cada una de estas piezas puede ser tomada o descartada: obtenemos 2^(2^N) variantes. Se trata de una cifra enorme, incluso con una N pequeña.
Primero descartar y luego combinar.