P.D..
Aquí hay una imagen sin adornos de la gama media temporal desde el centro - azul. Y desplazado desde el inicio del movimiento - amarillo. La ruptura del rango amarillo es un nivel de resistencia y desde él un retroceso con un retest en la siguiente onda. La ruptura del rango azul, que está en el centro es también un nivel y también un rebote con un retest.
Es decir, el tiempo parece ser un factor determinante en el mercado
Otra cosa que me sorprende es la siguiente.
Las rupturas del rango temporal, que sirven como niveles, coinciden con los cambios en las fases de la Luna. Lo he visto muchas veces en la historia.
Es decir, hay un montón de conexiones e interrelaciones trazadas en los momentos temporales, la dificultad es que es extremadamente difícil trazar todo esto manualmente a corto plazo. Quizás tengas algo de tiempo libre para atornillar un par de líneas al zigzag. Facilitaría la identificación de todos los momentos.
P.D..
El periodo medio puede variar en días más o menos una barra. A corto plazo, al observar los ciclos de sesión en minutos, hay 10 o 20 barras más o menos fácilmente. Sería simplemente genial, cuando un nuevo rayo zigzag apareció, a continuación, a la vez bang y dos niveles de inmediato apareció en el movimiento pasado.
Si usted toma sólo días, por supuesto, usted puede fijar 14 bares siempre. Como Larry Williams en su indicador Ultimate Oscillator ha establecido períodos 7.14.28 por defecto. Él es un comerciante a medio plazo, que opera en gráficos diarios. Cuando se establece un período de zigzag en los gráficos diarios con un promedio de 5 una semana de negociación, veo un promedio de 7, establecer un período de 10 dos semanas de negociación, veo un promedio de 14, establecer 20 cuatro semanas de negociación, un mes, veo un promedio de 28. Larry debe haber sabido cómo seguir el mercado
De acuerdo.
Hola, nen.
Código base
Cuatro clics para dibujar un canal en forma de arco
Nikolai Semko, 2019.01.30 08:18Una forma rápida de dibujar un canal en forma de arco en 4 clics de ratón.
Gracias, ¿hay uno para MT4?
Sí
Una parábola es un polinomio de grado 2. y = ax² + bx + c
sólo una parábola pasa por tres puntos
El polinomio de Lagrange es simplemente un método para encontrar el coeficiente a b c. En mi caso, simplemente resolví un sistema de 3 ecuaciones, obteniendo esencialmente la misma fórmula de Lagrange.
Maths Elementary. ¿Qué problema hay en sustituir simplemente tres puntos en la fórmula? El código que proporcioné tiene las fórmulas necesarias.
PD Resulta que ya me comuniqué contigo aquí hace más de un año.
No puedo entender lo que quieres. ¿Puedes formularlo?
Una vez experimenté con Zigzag y desarrollé mi propio método de cálculo, cuyo rendimiento no depende del periodo. Construí canales parabólicos para cada uno de los dos extremos superior e inferior. Pero lo abandoné. No lo terminé.
Las hipérboles siguen alojadas en mi cerebro, sería interesante aplicarlas también
Las hipérboles es mejor olvidarlas. Las matemáticas son órdenes de magnitud más complicadas. No tienen sentido. Las parábolas son mejores.Dado que la parábola es mucho más conveniente para los cálculos, y también parábola e hipérbola son muy similares entre sí en el intervalo más importante.
Aquíse puede ver claramente. La línea roja es una parábola, la línea azul es una hipérbola.