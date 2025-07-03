Обсуждение статьи "ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP" - страница 17
И еще раньше то же самое
Отлично. Осталось только показать результаты торговли по предложенному варианту анализа рынка.
Это можно будет сделать.
Интересно узнать, а есть ли какие результаты торговли по ZUP и паттерну Пасавенто? Или только на распиаренном имени сделано?
На дневных графиках за полгода я смогу показать только несколько сделок. В краткосрочке вручную считать адское занятие. Вот текущий момент в часе. Обе линии находятся выше центра движения. От одной из них произошел отскок с ретестом. Предыдущее движение меньше, чем 18 баров, поэтому не участвует в схеме. Неужели глазам своим не верите?
======================
Приведу картинку. На картинке моя программа выводит разворотные паттерны по системе Снайпер от Мир трейдинга.
Наверное, это бОлее наглядно, чем что-то на черном фоне?
Это не просто картинки. Это средневременной диапазон. Можно не считать свечи, а взять количество времени в минутах продолжительности движения, выделить середину и в обе стороны отметить так же в минутах половины среднего количества баров ( времени усредненного движения ). Усредненный цикл то есть это
Хорошо.
Сегодня было обсуждение в телеграме. Кусочек этого обсуждения касается затронутой темы. Вот он. Может будет полезен :... В такой ситуации есть что-то схожее с другими стратегиями. Например, по Ганну, по волнам... То есть паттерны выявляются , но нет проработанной стратегии. Как в снайпере. Нет детальной проработки...Точка входа, стоп, тактика сопровождения, точка выхода...
Детальная проработка может занять годы, ибо метод близок к временным циклам, изменение цены вторично. Графики ренко, например, определяют только изменение цены и исключают время, а тут наоборот, абсолютно временной средний диапазон и котировка цены привязана только ко времени
Не обязательно годы.
В стратегии Снайпер есть такое правило. Имеем точку входа. Можно входить. Допускается один перезаход. После получения двух стопов больше сделок у этой точки входа не осуществляем. Ждем другой точки входа.
Это одно из правил.
Можно точки входа определять, например, с помощью вил Эндрюса. С помощью различных каналов, фибо уровней, по Вашей методике.
Но данное правило может быть актуально для любых стратегий.
И есть другие правила. По сопровождению открытых позиций, по уровню стопа, по закрытию позиции.
Если задаем таким образом набор правил, то получаем уже торговую стратегию.
-----------------
Ранее много раз приходилось сталкиваться с различными предложениями по паттернам на рынке. Ваше предложение также выявляет определенный паттерн.
И все подобные предложения страдали тем, что не предлагали сопутствующий набор правил для торговля.
Ну да, можно в каком-то индикаторе предлагаемые паттерны выявлять на графиках. А что дальше?
Были отличные предложения. И в ZUP некоторые были включены. Но при отсутствии сопутствующих правил... наступало разочарование.
В ZUP встроен один оригинальный инструмент. Этот инструмент больше нигде я не видел. Он только в ZUP встроен. Мне его предложил участник форума KbPauk. Реализация автору понравилась.
А через некоторое время автор идеи начал предъявлять претензии. Не к тому что было сделано. А в общем. Я так понял, у него с торговлей не заладилось. Ну и, как часто бывает, виноват кто-то сторонний.
Мы же все гении. У нас все хорошо. А вот кто-то со стороны ... помешал нам.
Поэтому очень важно, чтобы остаться на плаву, создавать торговую стратегию. И далее придерживаться этой стратегии.
Такие дела.
Можно и быстрей, наверно....
Просто мне интересны временные циклы рынка.
Вот та же ситуация на евро под другим уголом. Если взять боллинжер период 14 как средне-арифметическое и увидим пробой отклонения двух сигм. Но если мы так же сместим средневременной диапазон вверх с точкой отсчета от начала волны, то увидим, что опен четырнадцатого бар тоже является уровнем от которого произошел ретест в дальнейшем. Центр временного диапазона по изначальной схеме от середины волны находится на одиннадцатом баре и практически совпадает с четырнадцатым баром от начала движения.
И там чуть ниже уровень по старой разметке от центра волны и ретест как говорится по паттерну 123 после главного отскока.
То есть, такой средневременной диапазон каждый раз в каком то новом ракурсе показывает что то удивительное