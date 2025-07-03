Discusión sobre el artículo "ZUP - zigzag universal con patrones Pesavento: Interfaz gráfica. Adiciones y mejoras. Tridente Andrews en ZUP" - página 17
Y antes de eso, lo mismo
Genial. Sólo queda mostrar los resultados de operar según la variante de análisis de mercado propuesta.
Será posible hacerlo.
Es interesante saber si hay resultados de comercio en ZUP y Pasavento patrón? ¿O sólo se hace en el nombre promocionado?
Sólo podré mostrar algunas operaciones en gráficos diarios durante medio año. A corto plazo, el recuento manual es un trabajo infernal. Aquí está el momento actual en la hora. Ambas líneas están por encima del centro del movimiento. Hubo un rebote de una de ellas con un retest. El movimiento anterior es inferior a 18 barras, por lo que no participa en el esquema. ¿No cree a sus ojos?
Hay actividades más interesantes que intentar comprender lo que se dibuja sobre el fondo negro.
======================
Aquí hay una imagen. En la imagen mi programa muestra patrones de reversión utilizando el sistema Sniper de Trading World.
Supongo que es más visual que algo sobre un fondo negro?
Estas no son sólo imágenes. Este es el rango de tiempo promedio. Es posible no contar velas, sino tomar la cantidad de tiempo en minutos de duración del movimiento, seleccionar el medio y marcar en ambos lados también en minutos la mitad del número medio de barras (tiempo de movimiento medio). El ciclo medio es
bueno
Hoy ha habido una discusión en Telegram. Un trozo de esta discusión se refiere al tema planteado. Aquí lo tenéis. Puede ser útil :... En esta situación hay algo similar a otras estrategias. Por ejemplo, de Gann, de waves.... Es decir, se identifican patrones, pero no hay una estrategia elaborada. Como el francotirador. No hay una elaboración detallada... Punto de entrada, stop, táctica de seguimiento, punto de salida....
La elaboración detallada puede llevar años, porque el método se acerca a los ciclos temporales, los cambios de precio son secundarios. Gráficos Renko, por ejemplo, determinar sólo el cambio de precio y excluir el tiempo, pero aquí, por el contrario, absolutamente rango promedio de tiempo y la cotización del precio está vinculado sólo al tiempo
No necesariamente años.
-----------------
Anteriormente muchas veces me he encontrado con varias propuestas sobre patrones en el mercado. Su propuesta también revela un cierto patrón.
Y todas esas propuestas adolecían del hecho de que no ofrecían un conjunto de reglas para operar.
Bueno, sí, es posible en algún indicador identificar los patrones propuestos en los gráficos. Pero, ¿cuál es el siguiente paso?
Ha habido algunas propuestas excelentes. Y algunas se incluyeron en ZUP. Pero en ausencia de reglas de acompañamiento.... llegó la decepción.
ZUP incorpora una herramienta original. Es una herramienta que no he visto en ningún otro sitio. Sólo está integrada en ZUP. Me la sugirió el miembro del foro KbPauk. Al autor le gustó la implementación.
Pero después de un tiempo el autor de la idea comenzó a hacer reclamaciones. No a lo que se hizo. Sino en general. Entendí que no le iba bien con el comercio. Y, como suele ocurrir, la culpa es de otro.
Todos somos genios. Todos somos buenos. Pero alguien de fuera se interpuso en el camino.
Por eso es muy importante crear una estrategia comercial para mantenerse a flote. Y luego atenerse a esa estrategia.
Así son las cosas.
Podría ser más rápido, supongo.....
Sólo estoy interesado en los ciclos de tiempo del mercado.
Aquí está la misma situación en el euro desde un ángulo diferente. Si tomamos el período de Bollinger 14 como una media aritmética y vemos una ruptura de la desviación de dos sigma. Pero si además desplazamos el rango temporal medio hacia arriba con el punto de referencia del inicio de la onda, vemos que el opten de la decimocuarta barra es también el nivel a partir del cual se produjo posteriormente el retest. El centro del rango temporal según el esquema original desde la mitad de la onda está en la undécima barra y casi coincide con la decimocuarta barra desde el inicio del movimiento.
Y hay un nivel ligeramente inferior en el antiguo marcado desde el centro de la onda y el retest como se dice según el esquema 123 después del rebote principal.
Es decir, tal rango medio temporal cada vez en algún ángulo nuevo muestra algo sorprendente