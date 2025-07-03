Discusión sobre el artículo "ZUP - zigzag universal con patrones Pesavento: Interfaz gráfica. Adiciones y mejoras. Tridente Andrews en ZUP" - página 16
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Muy bien hecho. En un momento, cuando se crearon espirales, quería hacer algo similar para la salida de elipses.
Pero no para el ajuste manual de los puntos de anclaje. Es decir, no para arrastrar con el ratón, pero para el ajuste automático.
Pero aún así su trabajo es hermoso.
No tiene nada de complicado. Pero hoy en día mandan los canales parabólicos, no los lineales. Para un canal lineal bastan 3 puntos (extremos), y para un canal parabólico 4 ("2+2" - 2 extremos inferiores y dos superiores, o "3+1").
2+2:
3+1:
Para confirmar mis palabras de que ahora mandan los canales parabólicos y no los lineales, tomemos tu captura de pantalla con la figura:
y trazamos la parábola sobre los 4 extremos anteriores, y podrás ver como se adivina claramente el siguiente extremo:
Hay un indicador similar para MT4 en el foro aquí.
https://www.mql5.com/es/code/7488
https:// www.mql5.com/ru/code/7488
Y así, según el predictor ABCD, en cuanto aparecen tres puntos claros para construir un canal equidistante, se pueden hacer inmediatamente construcciones para determinar D.
No es un método al 100%, por supuesto, pero sigue habiendo algunas pautas
No es un método al 100%, por supuesto, pero siguen siendo algunas pautas
En cualquier caso, la cuestión principal es la escala(período) de observación
Por supuesto, las construcciones parabólicas son mucho más interesantes que las lineales, pero hay muy pocos indicadores de este tipo.
Tengo uno más de ellos. Tal vez sea útil para alguien
Yo tenía algunas suposiciones sobre las construcciones, pero yo no soy un codificador y por lo tanto algunas dificultades con la escala de la investigación
Por supuesto, las formaciones parabólicas son mucho más interesantes que las lineales, pero hay muy pocos indicadores de este tipo.
Tengo uno más de ellos. Quizá a alguien le resulte útil
Yo tenía algunas suposiciones sobre las construcciones, pero no soy un codificador y por lo tanto algunas dificultades con la escala de la investigación
Es algo muy específico. Fisher escribió en sus libros sobre elipses, espirales. Es demasiado individual. Tienes que encontrar tus propios puntos de anclaje para cada situación de mercado.
¿Hay entusiastas de este tipo?
ZUP tiene espirales incorporadas. Influenciado por Fisher. No sé si alguien las utiliza o no.
Es algo muy específico. Fisher escribió en sus libros sobre elipses, espirales. Es muy individual. Tienes que encontrar tus propios puntos de anclaje para cada situación de mercado.
¿Hay entusiastas de este tipo?
ZUP tiene espirales incorporadas. Influenciado por Fisher. No sé si alguien las utiliza o no.
Hola nen
He puesto un zigzag con promediado en gráficos diarios con un periodo de 10. La media de barras en el rayo es de 14. Tomó el último movimiento y había 25 bares. El cuantitativo medio de 13 barras y justo en eloptende esa barra había un nivel Fibo de 50.
Conté siete barras desde la 13 en ambas direcciones para marcar el rango medio de movimiento, resultó que en los opten-cierres exteriores de dichas barras los niveles en el movimiento actual son soporte-resistencia.
¿Qué te parece?
Hola, nen.
He puesto un zigzag con promediado en gráficos diarios con periodo 10. El promedio de barras en el rayo es 14. Tome el ultimo movimiento y fueron 25 barras. El medio cuantitativo de 13 bares y justo en eloptende esa barra había un nivel de Fibo 50.
Contó siete bares desde el 13 en ambas direcciones para marcar el rango promedio de movimiento, resultó que en el opten-cierres exteriores de tales bares los niveles en el movimiento actual son de soporte-resistencia.
¿Qué te parece?
No tiene. Tiene algún significado para la sección seleccionada del gráfico (mercado). Será diferente en otra sección.
No es así. Es para una sección seleccionada del gráfico (mercado) tiene algún significado. Será diferente en otra área.
No hay manera. Es para la parte seleccionada del gráfico (mercado) tiene algún significado. Será diferente en otra sección.
Escribes un poco sesgado sin comprobar, porque si coges un movimiento un poco anterior, que son más de 14 barras, el patrón se repite. No parece muy evidente en los días, pero en las 4 horas es un nivel de resistencia muy evidente con un retest
No es así. Es para una sección seleccionada del gráfico (mercado) tiene algún significado. Será diferente en otra área.
Y antes era igual