Обсуждение статьи "ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP" - страница 18
P.S.
Вот безо всяких излишеств картинка средневременной диапазон от центра - синий. И смещенный от начала движения - желтый. Пробой желтого диапазона является уровнем сопротивления и от него разворот с ретестом на следующей волне. Пробой синего диапазона, который по центру так же является уровнем и так же отскок с ретестом.
То есть, время судя по всему является определяющим фактором на рынке
Еще вот момент меня удивляет.
Пробои временного диапазона, которые служат уровнями совпадают со сменами фаз Луны. Неоднократно видел такое на истории.
То есть, здесь много связок и взаимосвязей прослеживается на временных моментах, сложность в том, что на краткосрочке все это отследить вручную крайне затруднительно. Может быть у Вас появится немного свободного времени, чтобы прикрутить пару линий к зигзагу. Это облегчило бы выявление всех моментов
P.S.
Еще вот сложность средний период может варьироваться в днях плюс-минус один бар. В краткосрочке при наблюдении сессионных циклов в минутах там и 10, и 20 баров плюс минус запросто. Было бы просто классно, когда появился новый луч зигзага, то сразу бац и два уровня сразу появились на прошлом движении.
Если брать только дни, конечно же, можно фиксировано 14 баров всегда. Как Ларри Вильямс в своем индикаторе Ultimate Oscillator по умолчанию поставил периоды 7.14.28. Он среднесрочник, на дневных торгует. Когда я ставлю на дневных графиках период зигзага с усреднением 5 одна торговая неделя, то вижу среднее значение 7, ставлю период 10 две торговые недели, то вижу среднее 14, ставлю 20 четыре торговые недели, месяц, то вижу среднее 28. Ларри наверняка знал как надо отслеживать рынок
Хорошо.
Привет nen.
Не мог бы ты сделать графический инструмент параболу? По принципу ручного построения как у линий фибо. Две точки экстремумы и третья посередине между ними, которая фокус. На гифке равновесная парабола два отрезка которой от экстремумов к фокусу одинаковые и уровень фокуса на фибоуровне 50%. То есть, если третья точка построения, которая третья в паттерне 1-2-3 находится на уровне 38%, к примеру, то оба отрезка на всем протяжении построения параболы имеют такие же пропорции всегда 38% и 62%. В такой закономерности построение. Было бы неплохо новый инструмент графического анализа
Привет nen.
Code Base
Four clicks to draw an arc-shaped channel
Nikolai Semko, 2019.01.30 08:18Быстрый способ нарисовать дугообразный канал в 4 клика мышью.
Спасибо, а для MT4 есть такой?
У вас там полином Лагранжа вроде. Тут в этой ветке чуть выше выложены пара индикаторов. Они без возможности выбора точек, самостоятельно выбирают.
Хотелось бы как на гифке, чтоб на паттерн 1-2-3 накидывать обычную параболу. Гиперболы еще вот в мозг засели, тоже интересно было бы применить
парабола - это полином 2 степени. y = ax² + bx + c
через три точки проходит только одна парабола
Многочлен Лагранжа - это просто метод нахождения коэф a b c. В моем случае я просто решал систему из 3 уравнений, по сути получив ту же самую формулу Лагранжа.
Математика элементарная. В чем проблема просто подставить в формулу три точки? В предоставленом мной коде есть нужные формулы.
PS Я оказывается уже здесь общался с Вами больше года назад.
Не могу понять, что Вы хотите. Можете сформулировать?
Я как-то эксперементировал с Зигзагом, разработав свой метод расчета, производительность которого не зависит от периода. Строил параболические каналы по каждым двум верхним и по двум нижним экстремумам. Но забросил это дело. Не допилил.
Гиперболы еще вот в мозг засели, тоже интересно было бы применить
Про гиперболы лучше забыть. Математика сложнее на порядки. А смысла нет. Параболы лучше.Так как парабола гораздо удобней для расчетов, а так же парабола и гипербола очень похожи друг на друга на самом важном промежутке.
Вот здесь это наглядно видно. Красная линия - парабола, синяя - гипербола.