Discusión sobre el artículo "ZUP - zigzag universal con patrones Pesavento: Interfaz gráfica. Adiciones y mejoras. Tridente Andrews en ZUP" - página 19
sí
Muchas gracias. Muy agradecido. Excelente herramienta.
Una parábola es un polinomio de grado 2. y = ax² + bx + c
sólo una parábola pasa por tres puntos
El polinomio de Lagrange es simplemente un método para encontrar el coeficiente a b c. En mi caso, simplemente resolví un sistema de 3 ecuaciones, obteniendo esencialmente la misma fórmula de Lagrange.
Maths Elementary. ¿Qué problema hay en sustituir simplemente tres puntos en la fórmula? El código que proporcioné tiene las fórmulas necesarias.
PD Resulta que ya me comuniqué contigo aquí hace más de un año.
No puedo entender lo que quieres. ¿Puedes formularlo?
Una vez experimenté con Zigzag y desarrollé mi propio método de cálculo, cuyo rendimiento no depende del periodo. Construí canales parabólicos para cada uno de los dos extremos superior e inferior. Pero lo abandoné. No lo terminé.
Sí, hemos estado en contacto. Hay muchos puntos interesantes de construcción en zigzag. nen una vez hizo un zigzag con canales usando el método de Vadimchi. Era un indicador genial, pero resultó ser una versión preliminar, porque ni él ni yo podíamos presentarlo en detalle en el gráfico. Hay varios puntos en él que necesitan ser terminados, pero nen no quiere. Por alguna razón, no quiere molestarse.
Cuando mostró sus parábolas, es aún más interesante en sí mismo
Nikolai Semko tiene una forma mejor de hacerlo.
Sí, proyectos geniales. Pero, los precios me están picando)))))
Y así, en mi opinión, lo ideal sería construir una parábola en tres puntos como en ese gif, teniendo en cuenta la proporción de los tamaños de los dos segmentos de rojo y azul. Es decir, si el rojo es una vez y media más largo que el azul, la parábola debería construirse con la misma proporción de distancias al foco, que está en el punto 3. Entonces habrá la línea de tendencia más precisa en forma de parábola sin ningún redibujado de una simple línea de tendencia en falsas rupturas como sucede a menudo.
Si una parábola es una sección de un cono, entonces el mercado es un cono. La parábola tendrá en cuenta las desviaciones y todo tipo de falsos deslizamientos de los precios
Pues sí. Hay muchos puntos interesantes de construcciones en zigzag. nen una vez hizo un zigzag con canales usando el método de Vadimchi.
Ahora estoy haciendo un zigzag casi según el método de Vadimchi. Más concretamente, a base de canales muy parecidos a los suyos. Por desgracia, no tengo los indicadores que se crearon para Vadim. Sería útil comparar lo que tengo con lo que tenía Vadim.
Estoy en el proceso de depuración y creación de servicios adicionales. Será, de hecho, algo basado en Price Action. En consecuencia, planeo incluir este zigzag en SPAs - un Asesor Experto para el trading manual y semiautomático. SPAs - sistemas basados en la Acción del Precio. Este zigzag será el número 4. Pero ¿qué tan pronto se hará ahora no puedo decir. Por lo general, tomó hasta varios meses para cada uno de los tres primeros indicadores. Depuración lleva mucho tiempo.
Habrá una descripción en el enlace de abajo.
Aquí se puede leer acerca de SPA - https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/36012131-v-pomoshh-trejderu-novaja-razrabotka#post37403597.
Así es aproximadamente como se ve este zigzag ahora.
El color rojo es la línea del zigzag, construida según el algoritmo de Vadimchi. El color verde - segmentos de la señal de Vadimchi paredes de los canales. Los reduje al mínimo. Para no saturar el gráfico. Ahora los estoy depurando. Construcciones de Price Action toman mucho tiempo para depurar. Algunos indicadores tuvieron que ser depurados durante medio año. Y todavía a veces hay tales combinaciones de candeleros que requieren cambios en el código de los indicadores.
Los filtros se utilizan para construir canales. Es decir, no todas las correcciones provocan la creación de un nuevo canal. En pocas palabras, un nuevo canal se construye cuando aparece la tercera onda.