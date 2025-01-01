MathRandomPoisson

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución de Poisson con el parámetro lambda. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomPoisson(

const double lambda,

int& error_code

);

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución de Poisson con el parámetro lambda. En caso de error, retorna false. Análogo de rgeom() en R.

bool MathRandomPoisson(

const double lambda,

const int data_count,

double& result[]

);

Parámetros

lambda

[in] Parámetro de distribución (mean).

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

data_count

[out] Número de datos necesarios.

result[]

[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.