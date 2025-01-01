- MathProbabilityDensityPoisson
Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución de Poisson con el parámetro lambda. En caso de error, retorna NaN.
double MathRandomPoisson(
Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución de Poisson con el parámetro lambda. En caso de error, retorna false. Análogo de rgeom() en R.
bool MathRandomPoisson(
Parámetros
lambda
[in] Parámetro de distribución (mean).
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
data_count
[out] Número de datos necesarios.
result[]
[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.