Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución de PoissonMathRandomPoisson 

MathRandomPoisson

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución de Poisson con el parámetro lambda. En caso de error, retorna NaN.

double  MathRandomPoisson(
   const double  lambda,         // parámetro de distribución (mean)
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución de Poisson con el parámetro lambda. En caso de error, retorna false. Análogo de rgeom() en R.

bool  MathRandomPoisson(
   const double  lambda,         // parámetro de distribución (mean)
   const int     data_count,     // número de datos necesarios
   double&       result[]        // matriz con los valores de las magnitudes pseudoaleatorias
   );

Parámetros

lambda

[in]  Parámetro de distribución (mean).  

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

data_count

[out]  Número de datos necesarios.

result[]

[out]  Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.