MathQuantilePoisson

Calcula el valor inverso de la función de distribución de Poisson con el parámetro lambda para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantilePoisson(

const double probability,

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantilePoisson(

const double probability,

const double lambda,

int& error_code

);

Calcula el valor inverso de la función de distribución de Poisson con el parámetro lambda para una matriz de valores de probabilidad probability. En caso de error, retorna false. Análogo de qhyper() en R.

double MathQuantilePoisson(

const double& probability[],

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula el valor inverso de la función de distribución de Poisson con el parámetro lambda para una matriz de valores de probabilidad probability. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantilePoisson(

const double& probability[],

const double lambda,

double& result[]

);

Parámetros

probability

[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.

probability[]

[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.

lambda

[in] Parámetro de distribución (mean).

tail

[in] bandera para calcular, si tail=false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.

log_mode

[in] Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).

error_code

[out] Variable para obtener el código de error.

result[]

[out] Matriz con los valores de los cuantiles.