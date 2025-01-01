DocumentaciónSecciones
Calcula el valor inverso de la función de distribución de Poisson con el parámetro lambda para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.

double  MathQuantilePoisson(
   const double  probability,    // valor de la probabilidad de aparición de una magnitud aleatoria
   const double  lambda,         // parámetro de distribución (mean)
   const bool    tail,           // bandera para calcular, si lower_tail=false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability)
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

double  MathQuantilePoisson(
   const double  probability,    // valor de la probabilidad de aparición de una magnitud aleatoria
   const double  lambda,         // parámetro de distribución (mean)
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

double  MathQuantilePoisson(
   const double& probability[],  // matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria
   const double  lambda,         // parámetro de distribución (mean)
   const bool    tail,           // bandera para calcular, si lower_tail=false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability)
   double&       result[]        // matriz con los valores de los cuantiles
   );

bool  MathQuantilePoisson(
   const double& probability[],  // matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria
   const double  lambda,         // parámetro de distribución (mean)
   double&       result[]        // matriz con los valores de los cuantiles
   );

Parámetros

probability

[in]  Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.

probability[]

[in]  Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.

lambda

[in]  Parámetro de distribución (mean).  

tail

[in]  bandera para calcular, si tail=false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.

log_mode

[in]  Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).

error_code

[out]  Variable para obtener el código de error.

result[]

[out]  Matriz con los valores de los cuantiles.